Mandataria nacional destaca la trayectoria legislativa y política de Jorge Rodríguez

A través de sus redes sociales, la presidenta Delcy Rodríguez felicitó, a propósito de su cumplaños, al jefe del Poder Legislativo y «hermano de vida», Jorge Rodríguez, destacando su trayectoria política y legislativa.

La mandataria nacional calificó a Rodríguez como un ciudadano plenamente dedicado al desarrollo institucional de Venezuela, haciendo énfasis en su militancia a favor de la estabilidad política y la paz social del país.

La jefa de Estado subrayó la faceta patriótica y el compromiso político de su hermano Jorge Rodríguez, «quien dio plenitud a nuestra felicidad como familia y un sentido único de hermandad verdadera. Pero también es un venezolano cabal, entregado sin límites a construir una Venezuela mejor», publicó.

Asimismo, la presidenta hizo mención a la faceta intelectual del máximo representante del Parlamento, destacando su papel como «militante de la paz y del amor, dibujados en sus poemas y cuentos».

Rodríguez preside la Asamblea Nacional desde el año 2021, periodo en el cual ha coordinado las delegaciones del Gobierno nacional en mesas de diálogo internacionales y ha impulsado las reformas legales del Estado.