En el marco de la conmemoración del Día Nacional del Estudiante Universitario, la ministra para la Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, ofreció un mensaje a la comunidad estudiantil del país en el que reconoció su esfuerzo cotidiano frente a los retos actuales.

«La verdadera hazaña hoy es levantarse con esperanza todos los días de madrugada, resolver el traslado en ciudades complejas, garantizar la alimentación, sentarse en un pupitre a exigir el respeto de sus profesores, pelear por las mejoras concretas de sus escuelas y, en medio de todo eso, tener la disciplina para estudiar y ser los mejores en lo que hacen», puntualizó la ministra Sanjuán.

Durante su intervención, destacó que los jóvenes universitarios tienen el derecho de exigir condiciones óptimas para construir su futuro, al tiempo que resaltó que igualmente tienen la responsabilidad de evitar que las casas de estudio se conviertan en un «claustro cerrado».

«Hoy las casas de estudio enfrentan una desvalorización silenciosa en el mundo. Pareciera que la inteligencia artificial va a comer el conocimiento profundo, que todo se puede resolver en tres minutos con un tutorial de YouTube desde el teléfono, que la técnica inmediata hace ver una carrera universitaria larga como una ingenuidad». Frente a este desafío, la ministra llamó a «defender la universidad del futuro».

La titular de la cartera universitaria aseveró que los estudiantes no son simples espectadores de la historia ni cifras en un registro, sino actores fundamentales para sostener la esperanza y contribuir al futuro de Venezuela. Además, los convocó a participar activamente en el debate para construir la nueva Ley de Universidades.

«Son bienvenidas todas sus propuestas para la ley de universidades que queremos construir junto a la comunidad universitaria, pero también junto a la comunidad de estudiantes (…) la incorporación de ustedes en el debate debe tener como objetivo fortalecer y aumentar su importancia en el co-gobierno universitario, como parte esencial del diseño del rumbo de las universidades venezolanas», aseguró.

La ministra para la Educación Universitaria subrayó que la orientación de la presidenta Delcy Rodríguez apunta a fortalecer las universidades como espacios modernos, tecnológicos y profundamente humanos, donde puedan encontrarse distintas ideas y construirse soluciones colectivas.

En ese contexto, destacó la rebeldía creativa, la capacidad de cuestionar con argumentos y la solidaridad cotidiana de los jóvenes dentro de los espacios universitarios como elementos que demuestran el compromiso de las nuevas generaciones con el país.

«Su rebeldía creativa, su capacidad de cuestionar con argumentos de manera constante y su solidaridad cotidiana con el país y entre ustedes en los diversos espacios universitarios nos demuestra que Venezuela tiene como renacer con el espíritu indomable fortalecido para cuidar a los suyos», puntualizó.

Para cerrar su reflexión, recurrió al poema «Los justos», del escritor argentino Jorge Luis Borges, y relacionó su mensaje con el papel de los universitarios en la sociedad venezolana.

«Y añadimos que también, como los justos, los estudiantes universitarios hoy en silencio están salvando a Venezuela», finalizó.

El encuentro forma parte de las actividades organizadas para conmemorar el Día del Estudiante Universitario, que busca reconocer el papel de los estudiantes universitarios en el desarrollo académico y social de Venezuela.

