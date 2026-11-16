Pdvsa prevé reactivar el Antonio Ricaurte en 2027

Venezuela prevé completar para marzo las reparaciones de un tramo del gasoducto binacional Antonio Ricaurte que conecta con Colombia, una infraestructura clave para reactivar el suministro de gas natural hacia el país vecino y fortalecer la integración energética regional.

El anuncio fue realizado por el presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), Héctor Obregón, quien explicó que los trabajos se concentran en la recuperación de cinco kilómetros del sistema de transporte de gas. Una vez culminadas las labores, el suministro provendrá del proyecto gasífero Cardón IV, ubicado en el occidente del país.

La reactivación del gasoducto ocurre en medio de las negociaciones entre Pdvsa y la estatal colombiana Ecopetrol para concretar un acuerdo de suministro de gas natural a largo plazo. Según declaraciones recientes de directivos de la empresa colombiana, ambas partes evalúan un contrato con una duración estimada de diez años.

Obregón destacó que la apertura del sector energético nacional y los acuerdos suscritos con empresas internacionales están contribuyendo a incrementar la producción de hidrocarburos y a impulsar futuras exportaciones de gas.

En ese contexto, señaló que uno de los convenios alcanzados durante este año contempla aumentar la producción del proyecto Cardón IV, desarrollado conjuntamente por las compañías Repsol y Eni, pasando de 580 millones a 645 millones de pies cúbicos diarios.

De acuerdo con el presidente de Pdvsa, el volumen adicional de producción estará destinado principalmente a la exportación y se prevé que tenga como destino el mercado colombiano.

El gasoducto entre Venezuela y Colombia tiene una extensión de 224 kilómetros y una capacidad de transporte de hasta 450 millones de pies cúbicos diarios. Sin embargo, la infraestructura permanece inactiva desde 2015.

A diferencia de las importaciones de gas natural licuado (GNL) que llegan por vía marítima y requieren procesos de licuefacción y regasificación, la recepción directa por tubería elimina dichos costos asociados, lo que favorecería tarifas más competitivas para industrias y residencias.