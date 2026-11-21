La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció este sábado, mediante un video difundido en sus redes sociales, que Venezuela fue elegida de forma unánime como sede de la edición número XXVI de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, evento deportivo que se desarrollará en Caracas en el 2030.

Durante su mensaje, la mandataria explicó que la decisión se tomó tras una asamblea celebrada luego de la postulación formal presentada por el país, en la que se expusieron las garantías organizativas para recibir la justa regional.

«Quiero, en nombre del pueblo de Venezuela, agradecer a Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, y a toda su junta directiva, porque el día de hoy, en asamblea que se realizó luego de la presentación hecha por nuestro país, dando todas las garantías para llevar a cabo la edición número 26.ª de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Venezuela ha sido seleccionada unánimemente», expresó Rodríguez.

Asimismo, ratificó el respaldo institucional para la preparación de la cita deportiva y destacó el impacto de esta designación en los atletas nacionales. «Caracas será la sede de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nosotros seguimos trabajando sin descanso para que la juventud deportiva encuentre estos espacios para la competencia sana y mostremos con nuestra bandera tricolor todo lo que somos capaces de hacer para llegar a ser campeones», afirmó.

Al cierre de su intervención, la jefa de Estado reiteró su agradecimiento al organismo deportivo por el respaldo otorgado al país y a la capital venezolana para albergar el encuentro multideportivo. «Gracias a Centro Caribe Sports por esta confianza que le han dado a nuestro país y a nuestra ciudad capital, Caracas», puntualizó.

Cabe recordar que el pasado 19 de octubre, en el Palacio de Miraflores, la presidenta sostuvo una reunión con la directiva de Centro Caribe Sports, encabezada por su presidente Luis Mejía Oviedo, para presentar la candidatura de Caracas.

“Estoy haciendo entrega de todos los recaudos más otros que se han completado para postular a Venezuela como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2030”, expresó la mandataria en ese momento.