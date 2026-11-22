La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este domingo una reunión de trabajo en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores con el comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), Rob Manfred, en lo que representa la primera visita oficial de la máxima autoridad del béisbol estadounidense al país.

El encuentro se produce tras el histórico triunfo de la selección venezolana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, un logro que consolidó el prestigio deportivo de la nación y abrió nuevas oportunidades de cooperación institucional para el desarrollo del talento local.

Durante la jornada vespertina, la mandataria nacional dio la bienvenida a la delegación estadounidense, integrada por el comisionado Rob Manfred; el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, John Barrett; y el director de comunicaciones de la MLB, Patrick Courtney.

Por parte del Gobierno Bolivariano y el ámbito deportivo nacional participaron Oliver Blanco, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional; Franklin Cardillo, ministro del Poder Popular para el Deporte; Sergio Lotartaro, ministro del Poder Popular para la Juventud; y Aracelis León, presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol.

Asimismo, la mesa de trabajo contó con la presencia de figuras clave de la selección venezolana campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026: su mánager Omar López, el coach Víctor Martínez y el capitán del equipo, Salvador Pérez.

La meta es profundizar vínculos con las Grandes Ligas

La reunión busca profundizar los vínculos entre las Grandes Ligas y las instituciones deportivas venezolanas, evaluando proyectos orientados al fortalecimiento estructural del béisbol en el país y futuros compromisos internacionales.

Rob Manfred, quien asumió como el décimo comisionado de la MLB en enero de 2015 con mandato vigente hasta 2029, ha destacado durante su gestión por impulsar la expansión internacional del deporte, consolidar el Clásico Mundial de Béisbol y promover series oficiales de temporada regular en América Latina, Europa y Asia. Su presencia en Caracas reafirma el peso de Venezuela como una de las principales canteras de peloteros de élite en el mundo.