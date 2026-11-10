Venezuela y la Unión Europea evalúan agenda de comercio e inversión

La República Bolivariana de Venezuela y los Estados miembros de la Unión Europea evaluaron este martes la agenda de trabajo conjunta sobre comercio e inversión, durante una reunión institucional de alto nivel celebrada en la capital venezolana entre el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Oliver Blanco, y los jefes de misión diplomática que ejercen funciones en la ciudad capital.
El encuentro formal sirvió para evaluar la cooperación mutua y proyectar las relaciones internacionales para el próximo 2027.
A través de la red social X, el canciller Blanco resaltó que la reunión permitió «continuar fortaleciendo el diálogo y la cooperación con Venezuela», ratificando la política de acercamiento diplomático entre el Ejecutivo Nacional y la Unión Europea.
El titular de la cartera de exteriores ofreció un balance sobre el desarrollo de las relaciones recíprocas, calificando los resultados como positivos para ambas partes.
»Durante este año hemos desarrollado una agenda de trabajo positiva, cuyo norte debe seguir siendo la confianza, la identificación de intereses comunes y la apertura de nuevas oportunidades de comercio e inversión en beneficio de nuestros países», enfatizó el canciller Blanco.