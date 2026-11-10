Venezuela y la Unión Europea evalúan agenda de comercio e inversión

La República Bolivariana de Venezuela y los Estados miembros de la Unión Europea evaluaron este martes la agenda de trabajo conjunta sobre comercio e inversión, durante una reunión institucional de alto nivel celebrada en la capital venezolana entre el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Oliver Blanco, y los jefes de misión diplomática que ejercen funciones en la ciudad capital.

El encuentro formal sirvió para evaluar la cooperación mutua y proyectar las relaciones internacionales para el próximo 2027.

A través de la red social X, el canciller Blanco resaltó que la reunión permitió «continuar fortaleciendo el diálogo y la cooperación con Venezuela», ratificando la política de acercamiento diplomático entre el Ejecutivo Nacional y la Unión Europea.

El titular de la cartera de exteriores ofreció un balance sobre el desarrollo de las relaciones recíprocas, calificando los resultados como positivos para ambas partes.

‎»Durante este año hemos desarrollado una agenda de trabajo positiva, cuyo norte debe seguir siendo la confianza, la identificación de intereses comunes y la apertura de nuevas oportunidades de comercio e inversión en beneficio de nuestros países», enfatizó el canciller Blanco.