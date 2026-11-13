Venezuela y Türkiye evalúan proyectos energéticos durante encuentro bilateral en la COP31

La ministra venezolana de Hidrocarburos, Paula Henao, y el titular de Energía y Recursos Naturales de Türkiye, Alparslan Bayraktar, mantuvieron un encuentro bilateral este jueves para analizar de manera integral los proyectos conjuntos a ejecutar en materia de petróleo y gas natural, según publicación en redes sociales del Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela.

La reunión se realizó en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se desarrolla en la ciudad turca de Antalya. Durante la jornada de trabajo, ambos funcionarios pasaron revista al intercambio comercial en el ámbito energético y examinaron nuevas vías de inversión mutua.

Asimismo, las delegaciones coincidieron en la necesidad de diversificar la cartera internacional de exploración y producción. El objetivo central de este acercamiento es consolidar alianzas estratégicas que permitan aprovechar las capacidades energéticas de ambas naciones.