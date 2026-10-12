Acuerdan plan de financiamiento a pescadores e impulso a la marca Conppa

El Ministerio de Pesca y Acuicultura y la Unión Nacional de Pescadores y Acuicultores (Unpa) acordaron propuestas de financiamiento directo, recuperación de embarcaciones e impulso a la marca colectiva Conppa.

De acuerdo con el ministerio, las medidas incluyen ampliar el Fondo Rotatorio 50/50 para reparar embarcaciones, financiar la acuicultura y adquirir insumos para mantenimiento, además de establecer un plan especial de reestructuración de deudas para recuperar la flota pesquera.

Asimismo, se planteó mejorar el suministro de materia prima a las salas de procesamiento, promover los productos, estandarizar su calidad y simplificar los trámites sanitarios, mientras que en el área acuícola propusieron diagnosticar las capacidades de cada territorio, facilitar el acceso a insumos, brindar asistencia técnica para reactivar y ampliar esta actividad, entre otros.

Los acuerdos se establecieron durante el I Encuentro Nacional de Articulación Estratégica “Soberanía Azul, Producción y Poder Popular”, que reunió a más de 200 pescadores y acuicultores de 16 estados.