AN recibe el Proyecto de Ley de Presupuesto y Ley de Endeudamiento 2027

‎El vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, presentó este miércoles ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación para el Ejercicio Económico y Financiero 2027.

Desde el Salón de los Escudos. el primer vicepresidente del Poder Legislativo, diputado Pedro Infante, recibió también los proyectos de ley del Plan Operativo Anual Nacional y de Endeudamiento Anual de la República para el próximo año.

Los tres instrumentos legales, detalló Infante, serán revisadas y debatidas por las comisiones permanentes de Economía, Finanzas y Desarrollo Social del Parlamento.

#14Oct || Desde el Salón de los Escudos || Ministro del Poder Popular de Planificación, Ricardo Menéndez:

Estamos haciendo entrega de tres instrumentos fundamentales desde el punto de vista del ejercicio de la soberanía de la Nación. pic.twitter.com/SQsudAfYmo — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) October 14, 2026

El parlamentario indicó que los proyectos apuntan a brindar atención al pueblo venezolano y apalancar la recuperación del estado de bienestar social, mejorar el ingreso familiar y recuperar la calidad de vida de los venezolanos.

De igual forma, reafirmó el compromiso del Poder Legislativo para consolidar la estabilidad económica del país tras reflejar 22 meses consecutivos de crecimiento.

Por su parte, el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez recordó que el Proyecto de Presupuesto de la Nación para el Ejercicio Económico y Financiero 2027 realizó la entrega formal del documento este miércoles 14 de octubre para así vincular las demandas territoriales de las comunidades y los consejos comunales con la asignación real de los recursos del Estado.

De igual forma, señaló que la formulación de estos instrumentos constituye un acto de soberanía en el manejo y distribución de los ingresos del país, que permitirá la recuperación del ingreso y poder adquisitivo de la población, los servicios e infraestructuras para el desarrollo, y la consolidación de la economía productiva del país.