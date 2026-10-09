Ansa destaca que 90% de los productos en anaqueles son de producción nacional

Venezuela registra cinco años consecutivos de crecimiento en el sector de supermercados, con la inauguración de 91 establecimientos en todo el país durante 2026, informó el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), Ítalo Atencio.

«Venezuela está destinada al éxito, está destinada al crecimiento. Este año, sorprendentemente, por quinto año consecutivo, nuevamente en crecimiento. Todos los años hay más supermercados», expresó Atencio en un material audiovisual difundido por el Ministerio de Industria y Comercio Nacional en sus redes sociales.

En este sentido, el representante gremial señaló que, pese al impacto que generó el doblete sísmico registrado en junio pasado, el sector ha mantenido su expansión.

«Es decir, se observa todo lo que está pasando en materia de crecimiento petrolero, que se traduce en el crecimiento de los supermercados», indicó Atencio.

Como parte del crecimiento del sector, el presidente de la ANSA recordó que el 99 % de las operaciones se realizan en bolívares; mientras que el índice de abastecimiento alcanza 98% y en su mayoría con productos nacionales o ensamblados en Venezuela.

Consultado sobre cómo ha afectado el fenómeno del Superniño en el sector, explicó que el gremio impulsó una campaña de concientización dirigida a consumidores e industrias para promover el ahorro de electricidad, así como se comenzó a implementar mecanismos de autogeneración, cuando ha sido posible, y otras medidas para reducir el consumo energético.

«Sabemos que es un esfuerzo de todos para el beneficio de todos», añadió.

Impulso a la producción nacional

Durante la entrevista, Atencio detalló que hace tres semanas ANSA sostuvo un encuentro con productores nacionales de cerdos para garantizar la disponibilidad de producción venezolana en la mesa de los consumidores.

Esto «para garantizar el pernil y es decir pernil nacional venezolano en la mesa del venezolano», indicó.

Manifestó su optimismo sobre el desempeño económico del país durante la segunda mitad de 2026 y destacó la confianza que se percibe entre los participantes de los encuentros y conferencias del sector.