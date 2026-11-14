ANSA proyecta un diciembre histórico y anticipa la llegada de marcas de la región

Según balances recientes presentados por Ítalo Atencio, máximo representante de ANSA, el país se encamina a vivir el mejor mes de diciembre de los últimos tiempos, apalancado no solo por la apertura de 107 nuevos establecimientos comerciales en lo que va de año —con el estado Zulia liderando la expansión nacional—, sino también por un dinamismo inusitado en el carrito de compras.

Con un incremento del consumo que supera el 20% en unidades durante las últimas semanas, los venezolanos han adelantado sus tradiciones, adquiriendo rubros navideños desde mediados de octubre y fijando un ticket de inversión mínima de 12 dólares por cada visita al automercado, mientras la tradicional Cesta ANSA se ubicó en 358 dólares.

Más allá de la infraestructura, la gran protagonista de este ciclo es la diversificación de la oferta. La emisión de códigos de barra para más de 5.500 nuevos bienes refleja la intención de los anaqueles por captar la atención de un consumidor cada vez más exigente.

En este escenario de competencia y apertura comercial, Atencio adelantó que el mapa del supermercadismo nacional sumará próximamente nuevos actores internacionales: mientras descarta la llegada a corto plazo de grandes marcas estadounidenses, apunta a la incursión de propuestas de Colombia y la región, las cuales aterrizarán bajo esquemas de alianzas estratégicas con empresarios locales.

Sin duda, el sector de consumo masivo demuestra una resiliencia envidiable, consolidando un terreno donde la variedad, la cercanía y la capacidad de adaptación marcan el pulso económico del país.