Avanza Plan de Caracterización del Rebaño y Ciclo de Vacunación Bovina 2026

El ministro para Agricultura Productiva y Tierras, Vladímir Padrino López, informó sobre el avance del Plan de Caracterización del Rebaño Nacional y el despliegue del Segundo Ciclo de Vacunación Bovina 2026, una iniciativa clave para fortalecer la soberanía alimentaria en el país.

“Nos encontramos en la fase de cierre de este proceso que finalizará el próximo 18 de diciembre», destacó el ministro al tiempo que señaló que esta acción estratégica permitirá obtener un diagnóstico preciso del sector pecuario.



Afirmó que «esta acción de Estado es fundamental porque nos arrojará una radiografía exacta del tamaño del rebaño nacional, los productores, los predios y sus formas de producción», afirmó.

Padrino López recalcó que estos datos serán «insumos indispensables para diseñar políticas públicas orientadas al mejoramiento genético y al incremento del rendimiento productivo».

Cabe destacar que desde el pasado 1 de noviembre y hasta el 15 de diciembre se lleva a cabo el Segundo Ciclo de Vacunación Bovina 2026.

El titular de la cartera agrícola enfatizó que consolidar el cerco sanitario es una prioridad estratégica para el país.»Esta apuesta por la sanidad animal cobra especial relevancia frente a los desafíos globales del cambio climático, entre otros aspectos, ya que trabajar sin un escudo epidemiológico firme podría comprometer la economía del país y el sustento de las familias productoras», dijo.

El ministro aseguró que estas acciones protegen el trabajo de los productores del campo y aseguran el abastecimiento nacional. «Justamente estos planes garantizan que el esfuerzo de nuestros productores está a salvo de cualquier brote y la tranquilidad de saber que la carne y la leche que producen llega de forma segura a la mesa de las comunidades», puntualizó.

Finalmente, hizo un llamado al equipo y a los productores a mantener el ritmo de trabajo en la fase de remate: «El desafío es cubrir todo el territorio y que ninguna cabeza de ganado quede por fuera del registro», concluyó el ministro Padrino López.