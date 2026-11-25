El Banco Central de Venezuela (BCV) sostuvo una reunión con representantes del sector asegurador como parte de su estrategia de articulación con los diversos sectores económicos del país. El encuentro estuvo encabezado por el presidente del ente emisor, Luis A. Pérez González, y contó con la participación del superintendente de la Actividad Aseguradora, Leonel Lacera.

Durante su intervención, el titular del BCV subrayó el valor de estos espacios de diálogo directo entre las autoridades monetarias y los actores del sistema financiero. Además, destacó que este primer acercamiento dará pie a una serie de mesas de trabajo destinadas a abordar temas clave para la operatividad y el crecimiento sostenido del ramo.

Pérez González brindó un panorama sobre el desempeño macroeconómico reciente y resaltó la sostenida disminución inflacionaria en el país, así como la progresiva recuperación y estabilidad del bolívar. Según expuso, estos factores generan condiciones favorables para la planificación financiera y el fortalecimiento de la actividad aseguradora. Así lo informó el BCV en una nota de prensa.

La reunión se desarrolló en un contexto de expansión para este mercado, que registra un crecimiento superior al 20 % en primas netas cobradas en lo que va de 2026. A través de las próximas jornadas de trabajo conjunto, las partes buscarán optimizar los canales de coordinación, analizar indicadores financieros y promover iniciativas que contribuyan a la estabilidad y modernización de los servicios en beneficio de los usuarios y la economía nacional.

Con estas acciones, el organismo ratifica su disposición de mantener una vinculación permanente con los distintos sectores productivos y financieros del territorio nacional.