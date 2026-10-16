Binance aprueba depósitos directos en bolívares para la compra de activos digitales

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance comenzó la realización de pruebas operativas en Venezuela para permitir el depósito directo de fondos en bolívares (VES), mediante pago móvil y transferencias bancarias sin cobro de comisión, facilitando la compra de activos digitales y monedas estables ( stablecoins ) ancladas al dólar como USDT, USDC y USD1.

Esta funcionalidad se encuentra en una etapa piloto con acceso limitado a un grupo seleccionado de usuarios, a quienes son notificados vía correo electrónico o mediante verificación directa en la aplicación para confirmar su participación en la prueba.

Mecanismo de fondeo y condiciones de uso

Durante esta fase, la plataforma habilita exclusivamente las operaciones de fondeo y la posterior conversión a criptoactivos desde el saldo acreditado en moneda local.

Requisito de titularidad: Por motivos de seguridad y verificación, los fondos ingresados ​​deben provenir de una cuenta bancaria a nombre del titular registrado en la cuenta de Binance.

Por motivos de seguridad y verificación, los fondos ingresados ​​deben provenir de una cuenta bancaria a nombre del titular registrado en la cuenta de Binance. Comisión por depósito: Las operaciones de ingreso de bolívares están exentas de comisiones (0%).

Las operaciones de ingreso de bolívares están exentas de comisiones (0%). Horario de atención: El servicio de fondeo directo está habilitado de lunes a domingo, en un horario comprendido entre las 12:00 am y las 8:59 pm

El servicio de fondeo directo está habilitado de lunes a domingo, en un horario comprendido entre las 12:00 am y las 8:59 pm Retiros futuros: La opción para retirar bolívares hacia cuentas bancarias o pago móvil estará disponible en una fase posterior, con una tasa fijada en 0,3 % de comisión.

Para realizar el proceso, el usuario seleccionado debe ingresar a la sección de depósitos de la aplicación, seleccionar la moneda local (VES), elegir el método de pago (pago móvil o transferencia), ingresar el monto correspondiente y completar la transacción. Una vez acreditados los fondos en la billetera, se procede a la conversión a las stablecoins disponibles.

Alianza local y marco legal

El procesamiento de los fondos en moneda fiduciaria en el territorio nacional es ejecutado de manera exclusiva por Casa de Cambios Insular, SA , entidad autorizada y regulada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y el Banco Central de Venezuela (BCV).

En sus avisos legales, Binance aclaró que el proceso no implica la recepción ni el procesamiento de fondos en moneda fiduciaria por parte de la plataforma global, manteniendo su operativa desde el Abu Dhabi Global Market (ADGM) bajo la supervisión de la Financial Services Regulatory Authority (FSRA). Asimismo, reiteró la advertencia de que los activos virtuales no constituyen moneda de curso legal ni cuentan con el respaldo de instituciones financieras oficiales.