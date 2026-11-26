El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega Sánchez, durante una entrevista concedida a VTV, precisó que el Plan Económico Venezuela Renace está enfocado en «mejorarle la vida al pueblo venezolano» y que, aunque se trata de un «ejercicio técnico-científico», persigue crear oportunidades para todos, incluyendo a quienes se encuentran en el exterior.

El alto funcionario afirmó que Venezuela tiene todas las potencialidades para ser uno de los mejores países de la región y sostuvo que el documento presentado el pasado martes, «a pesar de que está lleno de cifras, de gráficas y está hecho con la rigurosidad técnica que demanda la situación, está concentrado en mejorarle la vida a nuestro pueblo».

Explicó que se trata de una labor que se desarrolla desde hace meses, aunque se hizo pública esta semana. Asimismo, Ortega precisó que parte de los resultados del plan obedecen al ejercicio de la diplomacia venezolana: «Comenzamos de una manera muy discreta acciones para normalizar la representación de Venezuela ante organismos multilaterales. Bajo la dirección de la presidenta Delcy Rodríguez, el equipo económico se movilizó desde finales del mes de enero. Hubo reuniones confidenciales en febrero y, ya para abril, la representación de Venezuela se normalizó en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial».

Detalló que el día del doblete sísmico, el pasado 24 de junio precisamente, «se normalizó la representación ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)».

Explicó que, en el caso de este organismo, «hay discusiones bastante avanzadas para conseguir lo que se llama financiamiento concesional, con unas características muy favorables para la República, y este plan está concentrado, como primera capa, en el sistema eléctrico y en los servicios en general».

Reestructuración de la deuda

Con respecto a la reestructuración de la deuda, Ortega señaló que el programa contempla varios objetivos: «Tiene cuatro pilares: el de la economía real, donde se detallan acciones de política y muchas ya se han ejecutado, como la reforma de la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Minas. Tiene un pilar fiscal, que es básicamente obtener más ingresos para poder invertir en las áreas en las que la República no ha tenido oportunidad en la última década. En este pilar, una de las acciones es resolver la situación de la deuda; es una de las tantas tareas que el programa refleja y nosotros la vemos como una acción importantísima, esencial para que Venezuela y su economía puedan funcionar a su verdadero potencial», expresó.

Se refirió a que Venezuela es «un país en default» y «no tiene acceso a mercados internacionales ni a financiamiento».

«El tener acreencias que están tratando de ser resueltas a través de litigios no le permite a Venezuela tener cuentas en el extranjero porque pueden ser sujetas a embargo. No podemos vender petróleo y trasladarlo en nuestros buques porque también pueden ser embargados. Todo esto hace que el funcionamiento de la economía tenga fricciones que le impiden operar con su verdadero potencial, lo cual afecta no solamente al sector público, sino también al sector privado», puntualizó.

Por ello, dijo que «en el momento en que esto se resuelva, no solo va a beneficiar al sector público, sino al sector privado y, al final, a toda la población. Por eso forma parte de las prioridades y de las tareas reflejadas en uno de los pilares del programa Renace».

Ingreso de los trabajadores

También abordó lo relacionado con el ingreso de los trabajadores, indicando que este irá acompañado del crecimiento económico: «El compromiso es que, en términos reales, el incremento de los ingresos siempre va a estar acompañado del crecimiento de la economía; nunca va a ser menor que este».

Agregó que, en la medida «en que nosotros seamos menos dependientes del petróleo, vamos a tener menos riesgo de momentos de inestabilidad en el funcionamiento de la actividad económica».

Vender soluciones mágicas

Asimismo, puntualizó que es una irresponsabilidad «vender soluciones mágicas» para una situación sumamente compleja: «Qué más quisiéramos nosotros que existieran fórmulas mágicas para volver de un año a otro al nivel de bienestar social que gozamos en 2012. Pero lo importante es que hay un plan, una ruta y conocimiento científico de cómo manejar esto. Está liderado por una presidenta que conoce lo que funciona en Venezuela y cuenta con una experiencia acumulada. Mientras hay gente que promete fórmulas mágicas y que básicamente no ha tenido ningún trabajo, bajo el liderazgo de la presidenta tenemos el conocimiento, la experticia y la claridad de cuál es la ruta y el camino que Venezuela debe seguir», destacó.

Ortega informó que se mantienen en conversación permanente con el sector privado y que el llamado es a que todos los sectores del país se involucren en el programa económico y aporten comentarios y sugerencias, «porque, como cualquier plan, lleva sus actualizaciones. Nosotros seguiremos revisando todos los sectores y todas las oportunidades que tengamos de mejorarlo».

Plan «hecho en Venezuela»

El vicepresidente sectorial puntualizó que el plan «está hecho aquí, en Venezuela y por venezolanos» y resaltó que cuentan con asesores extranjeros y otros locales, «pero es un plan liderado por el equipo económico y por la presidenta Delcy Rodríguez. Por ser de aquí y haber vivido todas las dificultades de los últimos años, entendemos cuáles son las necesidades, qué cosas funcionan y cómo un plan puede proyectarse para ser exitoso. Es un plan hecho en Venezuela que, afortunadamente, gracias al diálogo diplomático, ha tenido contribuciones de organismos multilaterales —eso hay que decirlo—, pero eso no significa que deje de ser nacional: es un plan criollo, hecho en Venezuela», señaló.

Acotó que el programa es sólido y cuenta con el respaldo de los organismos multilaterales: «¿Ustedes creen que estos organismos multilaterales hayan materializado estas expresiones de acompañamiento al plan económico Venezuela Renace si no lo consideraran un plan sólido, técnicamente desarrollado con alto nivel y que pueda servir para mejorar la vida de nuestra ciudadanía? Expresan ese acompañamiento porque ven la solidez técnica del trabajo realizado», precisó.

Para concluir, reconoció que, aunque tienen poca presencia mediática ,un aspecto que buscan mejorar, su equipo mantiene una labor silenciosa pero ininterrumpida durante toda la semana. En ese sentido, destacó la gestión de la presidenta Delcy Rodríguez como un ejemplo de constancia que demuestra que trabajar por el país, la familia y el entorno vale la pena.