El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Felipe Capozzolo, afirmó que la industria nacional cuenta con entre 40% y 50% de capacidad disponible para aumentar su producción, lo que representa una oportunidad para generar nuevos puestos de trabajo en el país.

“Lo más importante en este momento es generar inversión, generar empleo”, expresó el dirigente durante una entrevista en VTV, en la que explicó que esa capacidad instalada puede ponerse en marcha con nuevas inversiones y acceso a financiamiento.

Capozzolo agregó que sectores como el turismo y el comercio también tienen margen para crecer y sumarse a la creación de empleo. A su juicio, el objetivo es un empleo bien remunerado, “que pueda retribuir la capacidad de trabajo que los venezolanos estamos dispuestos a dar”.

Para avanzar en esa meta, Fedecámaras impulsa el Plan de Inversión y Empleo para Venezuela, que se sostiene en cuatro líneas: la formación de los trabajadores, el aumento de las exportaciones, el apoyo en la tecnología y el consenso público-privado para fortalecer la institucionalidad.

En materia de formación, resaltó los programas que adelanta el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. l