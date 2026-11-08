Caracas será la sede de la gran Fitven 2026 en el Parque Simón Bolívar

Caracas será sede de la XIX Feria Internacional de Turismo de Venezuela (Fitven) 2026, evento que se desarrollará del 4 al 6 de diciembre en el Parque Simón Bolívar de La Carlota, con el propósito de reunir a representantes del sector turístico nacional e internacional.

Así lo dio a conocer la Fitven en sus redes sociales, donde detalló que, durante tres días, la feria ofrecerá un espacio para promover las oportunidades de negocio, la inversión y las potencialidades turísticas de Venezuela y el Caribe.

La programación contempla la participación de agencias de viajes, turoperadores y cadenas hoteleras, así como emprendedores y artesanos locales, quienes tendrán la oportunidad de mostrar sus productos y servicios.

Además, se espera que en esta Fitven 2026 se lleve a cabo una rueda de negocios, para el intercambio comercial estratégico, así como espacios dedicados a la gastronomía, la cultura y la promoción de los atractivos naturales del país.

Para inscribirte en la rueda de negocios, debes acceder al portal www.fitven.gob.ve

De acuerdo con la información publicada, el evento busca consolidarse como una plataforma para impulsar las conexiones comerciales y dar a conocer la diversidad turística venezolana ante representantes del sector nacional e internacional.