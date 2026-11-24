La plataforma venezolana de financiamiento Cashea reconoció oficialmente una falla técnica en su sistema que generó inconvenientes a alrededor de 200 comercios aliados, dentro de una red que supera los 50.000 negocios incorporados en el país.

A través de un comunicado oficial, la compañía precisó que las incidencias estuvieron vinculadas a fallas en los pagos y en las configuraciones de las cuentas comerciales, al tiempo que aseguró haber solventado la mayor parte de los reportes registrados.

«La mayoría de estos casos ya se han resuelto, y nuestros equipos siguen trabajando para dar respuesta y encontrar soluciones a las situaciones pendientes. Queremos transmitirles tranquilidad: ningún caso se quedará sin ser atendido», señaló la empresa en el texto difundido en sus redes sociales.

En el comunicado también se destaca que la plataforma está pendiente de la situación de los negocios aliados y de todas las personas que confían en Cashea. “Cada situación nos importa profundamente, porque detrás de cada negocio hay personas que confían en nosotros y cuentan con nuestro apoyo para seguir adelante”, agregó el texto.

Según detalló la compañía, el episodio ocurrió luego de que en los últimos tres meses duplicara la cantidad de comercios aliados que había sumado durante sus primeros cuatro años de operación, una expansión acelerada con miras a cubrir el incremento de transacciones propio de la temporada navideña.

Por su parte, el director ejecutivo de Cashea, Pedro Vallenilla, se pronunció sobre lo ocurrido mediante su cuenta oficial en la red social X, donde asumió el manejo de la contingencia ante usuarios y aliados comerciales.

«Toca reconocer que dejé caer la pelota. Que nos equivocamos y que tenemos mucho por corregir. Asumo la responsabilidad que me corresponde, sin excusas», escribió el ejecutivo en su publicación.

Vallenilla añadió que la empresa mantiene sus operaciones enfocadas en responder a los comercios del país. «Pero hoy, más que nunca, reafirmo nuestro compromiso con Venezuela, con quienes han confiado en nosotros y con todo lo que todavía nos toca construir. La confianza no se pide, se gana. Y nos toca demostrarlo con hechos», concluyó.