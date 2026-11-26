El presidente de la Cámara Venezolana de Industrias de Alimentos (Cavidea), Juvenal Arbeláez, destacó durante una entrevista que el abastecimiento de pernil y de los ingredientes para las hallacas está garantizado para la temporada decembrina.

«En Venezuela, garantizamos también los perniles de producción nacional, porque han hecho un esfuerzo todos los porcicultores en mejorar su rebaño, su genética», resaltó.

Arbeláez señaló que «estamos trabajando para que el consumidor tenga disponible en el anaquel lo que requiere para las festividades decembrinas», al mismo tiempo que enfatizó que «la industria ha mantenido los precios similares a los del año pasado del pernil nacional».

Ingredientes navideños en Coche a buen precio

Por su parte, la Integral de Mercados y Almacenes (Inmerca) divulgó los costos promedio de los ingredientes básicos para la preparación de las hallacas, correspondientes a los productos comercializados en el mercado mayorista de Coche, en Caracas.

Según el reporte difundido en la cuenta de Instagram del organismo, el kilogramo de hoja de plátano se cotiza en 1,16 dólares, el onoto alcanza los 5,86 dólares y las pasitas se comercializan en 5,52 dólares.

En cuanto a los encurtidos, las aceitunas con hueso presentan un valor de 5,58 dólares por kilogramo, las rellenas se sitúan en 6,49 dólares y las alcaparras se ubican en 5,53 dólares.

Adicionalmente, el centro de acopio dispone de ofertas en hortalizas fundamentales para el guiso y la decoración del plato navideño, tales como papa, cebolla, tomate, zanahoria y pimentón, con el fin de asegurar la disponibilidad de las multisápidas durante las festividades.

Observaciones sobre importaciones y normativa de calidad

Por otra parte, el presidente de Cavidea reiteró su planteamiento sobre las condiciones de competencia frente a productos importados que ingresan al mercado nacional sin ajustarse a los estándares exigidos en el país.

«No es que le tengamos miedo a la competencia, sino que debería ser en igualdad de condiciones», expresó. «Muchos productos que entran de Colombia por ejemplo, que no cumplen la normativa nacional. Nuestros productos son de una calidad excelente y esas normas de calidad deben cumplirla todos los productos que entren», enfatizó.

El dirigente gremial añadió que también se registra el ingreso de mercancías que no satisfacen las exigencias técnicas vigentes. «También de Brasil hemos tenido la penetración de una cantidad que no llenan la normativa nacional de calidad. Por ejemplo las salchichas que mínimo proteínas tienen un 8 %, incluso vienen unas que ni 2 %, también entran unas mayonesas que deberían tener el sólido total del 70 % y no llegan al 20 %», sostuvo.

«Tenemos que trabajar juntos para que no engañen al consumidor nacional que siempre ha tenido en sus anaqueles productos de calidad de la industria venezolana», concluyó.