Centros comerciales prevén crecimiento del 15% para 2027 y saludan avances en simplificación tributaria

El presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo) y CEO del Grupo Sambil, Alfredo Cohen, informó que los centros comerciales prevén el crecimiento del 15% para 2027 y saludan avances en simplificación tributaria.

Cohen ofreció un balance positivo durante el congreso del gremio sobre la dinámica del sector retail en el país, destacando un crecimiento constante que apunta a cerrar con bases sólidas y proyecciones favorables de cara al cierre de año y el próximo período fiscal.

Durante sus declaraciones, Cohen subrayó que la industria de centros comerciales en Venezuela genera empleos estables para cerca de 600.000 personas, consolidándose como un motor fundamental de desarrollo económico, recreación y turismo de compras.

En este sentido, apuntó que Caracas lidera el dinamismo comercial, impulsada en parte por una mayor regularidad en los servicios públicos en comparación con las regiones del interior, donde los comercios aún sufren los embates de las fallas eléctricas y los Planes de Administración de Carga (PAC). No obstante, expresó su confianza en que estas problemáticas se solventen progresivamente para garantizar la continuidad del crecimiento industrial.

Reconocimiento a la gestión fiscal

El máximo representante de Cavececo celebró de manera enfática las nuevas directrices de gestión implementadas por el Seniat. En particular, calificó como un gran alivio para el sector la eliminación de la denominada y compleja cartelera fiscal, la cual obligaba a los comercios a tramitar e inventariar una veintena de permisos que requerían personal dedicado exclusivamente a su mantenimiento. Asimismo, aplaudió la moderación en las fiscalizaciones presenciales durante los fines de semana y días feriados, permitiendo que la actividad comercial se concentre en la atención óptima a los consumidores.

«La fiscalización debe ir de la mano de la actividad comercial, no de entorpecerla en los momentos de mayor afluencia de clientes», acotó Cohen, quien también insistió en la necesidad de considerar a los centros comerciales como auténticas anclas turísticas equiparables a otros sectores beneficiados, promoviendo una tributación más justa y equitativa que repercuta directamente en mejores precios para los ciudadanos.

Apertura de marcas internacionales y la apuesta por el financiamiento

El sector comercial también registra el apetito de expansión de marcas globales de primer nivel. Cohen adelantó que este mismo mes de noviembre la reconocida cadena de retail internacional H&M abrirá su segunda tienda en territorio venezolano, sumándose a los planes de crecimiento de corporaciones como el Grupo Inditex y la futura llegada de una importante cadena francesa especializada en material y equipamiento deportivo.

Para mantener y acelerar este ritmo de consumo —que reporta un crecimiento interanual cercano al 20% y estima una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) en torno al 15% para el próximo año—, el portavoz empresarial enfatizó como tarea prioritaria el rescate y la ampliación del crédito bancario y las tarjetas de financiamiento. Según Cohen, dotar a los venezolanos de herramientas de pago fraccionado, tal como ocurre en mercados internacionales, será la clave definitiva para dinamizar el acceso a bienes, motorizar la economía y consolidar la recuperación definitiva del sector comercial en el país.

Consumo promedio en centros comerciales se ubica en 71 dólares por visita

El economista Luis Vicente León reveló que el comportamiento de compra (ticket promedio) por visita a los centros comerciales en el país se ubica en 71 dólares, una cifra impulsada principalmente por las dinámicas de consumo en Caracas, Zulia y la región oriental, marcadas por la actividad petrolera.

No obstante, detalló que existen variaciones donde algunas personas gastan entre $300 y $400 por visita, destacando a Caracas y Zulia como los principales focos de mayor frecuencia. Asimismo, León explicó a los medios en el marco del Congreso de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales que tras el doble terremoto del pasado 24 de junio provocó temporalmente «entre dos y tres meses la reducción de las visitas», debido a un período de cautela y duelo en la población que contrajo el consumo de bienes no esenciales, el cual ya se encuentra superado y normalizado.

Finalmente, sobre la capacidad de compra del venezolano, el economista apuntó que «el tiempo promedio que dura el dinero de un sueldo de un ingreso de un pago en el bolsillo de los venezolanos (…) es 48 horas». Esto impulsa a los consumidores a realizar «una compra inmediata para protección del valor del dinero», por lo que aconsejó a los centros comerciales y comercios entender este ciclo de liquidez para alinear sus promociones justo cuando el cliente recibe su dinero.

El economista Luis Vicente León exhortó a los comerciantes a «tener una oferta para todos los segmentos» que vaya desde productos de alta gama hasta opciones para jóvenes y artículos accesibles para la base de la pirámide.