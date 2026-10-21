Conindustria y sector empresarial dialogan reformas a la Ley del Trabajo para optimizar las prestaciones sociales

La Confederación Venezolana de Industrias (Conindustria), junto al sector empresarial, lleva a cabo un diálogo para impulsar reformas a la Ley Orgánica del Trabajo, con especial énfasis en la optimización de las prestaciones sociales. El objetivo principal de estas evaluaciones conjuntas es lograr un marco regulatorio moderno que adecúe el cálculo de estos beneficios equitativamente a todas las partes involucradas.

El presidente de Conindustria, Tito López, confirmó durante una entrevista a un canal de televisión que las mesas de trabajo avanzan a paso firme en la formulación de propuestas concertadas.»Sabemos que hay que hacer algunas modificaciones y rectificaciones, especialmente en las prestaciones sociales para que el trabajador en el momento de su retiro tenga una mayor garantía de rentabilidad de su dinero, que recoja todo lo que son prestaciones», explicó López, quien resaltó que la meta es conseguir un consenso que beneficie a los trabajadores y empresarios.

Asimismo, se mostró optimista respecto a los lapsos estimados para que estas propuestas conjuntas rindan frutos en el panorama legislativo. «Entiendo que está bastante avanzado y parte de ello se tiene que llevar a cabo antes de que finalice este año 2026», concluyó el representante gremial.

Nueva arquitectura fiscal

Por otra parte, López explicó que Conindustria promueve un conjunto de propuestas enfocadas en la renovación del esquema tributario nacional para impulsar el crecimiento del sector manufacturero y consolidar la estabilidad económica del país.

En ese sentido, señaló que el sector apuesta a una nueva arquitectura en materia de impuestos fiscales y parafiscales para fortalecer el sector manufacturero y a la economía nacional.

Entre las medidas planteadas destaca la modificación en los lapsos de declaración de tributos para dinamizar el flujo de caja en las industrias. El representante gremial recordó que el sector industrial ha solicitado a las autoridades venezolanas, en varias oportunidades, «que el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) lo lleven de 15 a 30 días, de manera de tener mucho más oxígeno».

También subrayó la importancia de habilitar mecanismos alternativos de financiamiento e incentivos impositivos frente al comportamiento del crédito bancario.

«La utilización de los créditos fiscales, ya que la cartera de créditos apenas llega al 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y eso ayudaría mucho al sector manufacturero. Ampliar la base tributaria para que no todos sean contribuyentes especiales», sostuvo.

Finalmente, destacó que se deben articular propuestas para atraer a los microempresarios y sectores informales a la formalidad, y afirmó que «vamos a salir beneficiados ambos, tanto el empresariado como el Gobierno, porque van a recaudar más».