Delcy Rodríguez proyecta «boom económico» para Venezuela a través de la producción nacional

La presidenta Delcy Rodríguez, proyectó el advenimiento de un gran boom económico para Venezuela apoyado en la productividad nacional, durante una inspección realizada a la planta de procesamiento avícola Chichi, ubicada en la zona industrial de Maturín, estado Monagas.

«Esa es la Venezuela que nosotros estamos visualizando, el Plan Económico 2040 – 2050, una que sustente sus bases sólidas en la productividad, garantizar oferta para la demanda, se viene un gran boom económico para Venezuela y este estado también», afirmó la mandataria.

En ese mismo orden de ideas, la presidenta resaltó la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno y el sector productivo, ya que estas alianzas, junto con la clase trabajadora deben traducirse en bienestar para la población.

«Hemos hablado de los consensos con los trabajadores del país, esos consensos deben tener dos horizontes: crecimiento económico y felicidad social de nuestro pueblo. Yo no creo en un crecimiento desigual, yo creo en la igualdad, por eso mi empeño en los derechos de los trabajadores del país, tanto del sector público como privado», concluyó.

Durante el recorrido por las instalaciones de la unidad agroindustrial, Rodríguez constató el rendimiento operativo del complejo, el cual registra una producción de 270.000 huevos diarios, 540.000 gallinas ponedoras, una capacidad de beneficio de 12.500 pollos por hora y un procesamiento de 30 toneladas diarias de embutidos.

«Aquí desde el estado Monagas viendo esta planta tan impresionante, estuve hablando con su propietario, viendo sus capacidades», destacó la presidenta al valorar el potencial agrícola, pecuario y energético del estado Monagas para apalancar el crecimiento nacional.

En materia de comercio exterior, la presidenta calificó como un hecho histórico la llegada del primer vuelo comercial entre Qatar y Venezuela, señalando que la conectividad aérea servirá para dinamizar el turismo y la colocación de productos nacionales en el exterior.

«Yo aspiro que lo ´Hecho en Venezuela´ salga al mundo», apuntó y recordó las instrucciones dadas a la vicepresidencia Sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira, para suprimir trabas burocráticas y agilizar trámites de exportación en rubros como pesca, acuicultura, café, cacao y alimentos, con el objetivo de abrir oportunidades a la juventud.