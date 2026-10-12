Delegación venezolana afianza cooperación agroalimentaria con Angola y República Dominicana

Como parte del Foro Mundial de Alimentación 2026, que se celebra en Roma, Italia, la delegación de Venezuela, liderada por la presidenta Delcy Rodríguez, consolida alianzas estratégicas con representantes de Angola y República Dominicana.



Tras su intervención en el Foro Mundial, la jefa de Estado se reunió con su homólogo de la República de Angola, João Manuel Gonçalves, para revisar los mecanismos estratégicos destinados al fortalecimiento de la producción agroalimentaria, el fortalecimiento comercial sostenible, la seguridad y la soberanía alimentaria.

Presidenta Delcy Rodríguez sostiene una reunión bilateral con el Presidente de la República de Angola, João Manuel Goncalves Lourenço. Foto: Prensa Presidencial

Posteriormente, la delegación venezolana se reunió con el Mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, con quien se revisó la agenda de cooperación y complementariedad en materia económica, cultural y de seguridad alimentaria.

Asimismo, abordaron la necesidad de desarrollar prácticas agrícolas que vayan de la mano con la preservación del ambiente, así como en el carácter de urgente de poner en marcha estas prácticas sostenibles y resilientes al cambio climático.

Presidenta Delcy Rodríguez sostiene encuentro con el mandatario dominicano Luis Abinader. Foto: Prensa Presidencial



Los encuentros bilaterales se desarrollan como parte del Foro Mundial de la Alimentación 2026, que se celebrará hasta el 16 de octubre bajo el lema «Innovar hoy para nutrir mañana» y que reúne a gobiernos, jóvenes, productores, instituciones académicas, pueblos indígenas, socios de desarrollo y sector privado.

Acompañan a la jefa de Estado el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura y ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela; el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia; y el ministro del Poder Popular para la Alimentación, mayor general Carlos Leal Tellería.

Asimismo, integran la delegación el ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de la Gobierno, Juan Escalona; el viceministro primero del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional y viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco; y el viceministro para Temas Multilaterales, Joaquín Pérez.