Delegaciones de Fedecámaras y Avex visitarán cuatro países europeos para captar inversiones

El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Felipe Capozzolo, informó que una representación del gremio realizará una gira por cuatro países europeos junto a una delegación de la Asociación Venezolana de Exportadores (Avex) con el objetivo de posicionar al país como destino para inversiones extranjeras.

En entrevista para Fedecámaras Radio, destacó que esta es la segunda gira oficial del gremio y que la agenda busca dinamizar el comercio exterior y fortalecer las relaciones institucionales con el sector privado internacional.

Está previsto que visiten España, Italia, Bélgica y Alemania, acompañados por la representación diplomática de Venezuela en cada país. «En todos los países vamos a estar apoyados por el personal diplomático venezolano acreditado en cada uno de los países. Y debo dar gracias de antemano porque todos ellos han colaborado de manera bien efectiva con el desarrollo de esta gira», dijo.

La gira inició en esta jornada en Madrid para participar en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, así como reunirse con la Organización Internacional de Empleadores y sus pares de las cámaras latinoamericanas para presentar las oportunidades de inversión.

Las delegaciones se trasladarán a Roma los días 5 y 6 para establecer mesas de trabajo con las principales organizaciones empresariales italianas y para una audiencia institucional en la Secretaría de la Santa Sede en el Vaticano.

Posteriormente, acudirán a Bruselas, donde gestionarán el respaldo al Sistema General de Preferencias para las exportaciones venezolanas.

Para finalizar, del 10 al 12 estarán en la ciudad alemana de Hamburgo en el Día de América Latina, plataforma en la que presentarán «Infocus», una propuesta diseñada para invitar a los inversores europeos a apostar por el mercado venezolano.

Soluciones concretas a la realidad

En la víspera, en declaraciones a un canal de televisión privado, Capozzolo afirmó que los líderes de los distintos sectores sociales deben enfocarse en brindar soluciones concretas basadas en la realidad del país.

«El liderazgo ya va más allá de promover visiones o mantener posiciones; tiene que administrar realidades. Entonces, los líderes nacionales están llamados a administrar realidades, a atender las lecturas diarias de lo que está ocurriendo en el país y a proponer soluciones realmente académicamente viables o académicamente válidas (…) y que, por supuesto, gocen de la aceptación de la gente», declaró.

También resaltó que el sector empresarial ha presentado varias propuestas para dinamizar el aparato productivo y aseguró que el propósito es que el desarrollo productivo debe ser medido sobre la calidad de vida y movilidad de la población.

Para lograr este escenario, indicó que se requiere el «aumento de producción, eficiencia, competitividad, pero sobre todo empleos bien remunerados que se sumen a un país que produce».

Asimismo, recalcó la necesidad de atraer recursos financieros y adaptar el mercado laboral a las capacidades reales del aparato productivo, manifestando que la «inversión es necesaria y debemos abrirnos a la inversión extranjera y debemos hacernos atractivos a la inversión extranjera».