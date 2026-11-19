El vicepresidente sectorial y ministro del Poder Popular de Planificación, Ricardo Menéndez, junto al ministro del Poder Popular de Industria y Comercio Nacional, Luis Villegas, y el embajador de la República de Belarús en Venezuela, Dzmitry Uladzimiravich Dzeravinski, realizaron una jornada de inspección en las fábricas de camiones, tractores y maquinarias ubicadas en el estado Barinas.

El recorrido contó también con la participación del gobernador de la entidad, Adán Chávez, con el objetivo de evaluar las capacidades operativas, líneas de ensamblaje y potencialidades industriales de estas plantas estratégicas.

Esta visita técnica se desarrolla en el marco de los preparativos para la próxima reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-Belarús, instancia destinada a fortalecer los acuerdos de cooperación bilateral, impulsar la transferencia tecnológica y apalancar el desarrollo productivo e industrial de ambas naciones.



Con el despliegue de esta agenda conjunta, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la consolidación de la soberanía tecnológica y la sustitución de importaciones, potenciando el aparato productivo nacional mediante alianzas internacionales que garantizan el suministro de maquinaria pesada e insumos esenciales para el sector agrícola, la construcción y el transporte en el país.