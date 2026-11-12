Economía venezolana creció 7,42% en tercer trimestre de 2026

Durante el tercer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un aumento de 7,42% con relación al mismo período del año anterior. Con este resultado, se alcanzan 22 trimestres consecutivos de crecimiento de la actividad económica.

El dinamismo de la economía estuvo impulsado por el desempeño de la actividad no petrolera, que creció 6,28%. Destacan sectores importantes para la diversificación: las actividades financieras y de seguros registraron un incremento de 29,29%; la agricultura creció 7,13%; la manufactura avanzó 4,32%; y los servicios de alojamiento y comidas (turismo) aumentaron 8,95%, detalla una nota de prensa del Banco Central de Venezuela.

Por su parte, la construcción continúa mostrando un importante crecimiento de 35,75%, impulsada por la inversión para atender los daños en la infraestructura como consecuencia del doblete sísmico de finales del segundo trimestre. Asimismo, el sector privado en su conjunto mostró un sólido desempeño al crecer 8,02%.

El balance general del trimestre muestra una economía que avanza de manera sostenida con un aumento de la formación bruta de capital fijo de 28,25%, lo que evidencia una mayor confianza de los agentes económicos en el aparato productivo nacional y un camino para consolidar el crecimiento.