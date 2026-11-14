Fanb abre Expo Caracas Business & fintech

El ministro de la Defensa, Gustavo González López, inauguró en los espacios del Círculo Militar de Caracas la Expo Feria Caracas Business & Fintech, que busca conectar la industria militar y los desarrollos de alta tecnología con la banca y el sector empresarial del país.

Tras recorrer los distintos stands comerciales y financieros y revisar de primera mano las propuestas en servicios digitales, comercio electrónico y soluciones tecnológicas creadas tanto por el sector público como por el privado, González López planteó que modernizar el sector exige cambiar la forma en que se gestiona el día a día.

“El progreso requiere valentía para cambiar, humildad para aprender y responsabilidad para cumplir”, sostuvo según una nota de prensa del organismo.

Afirmó que todo el oficio acumulado dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en mantenimiento, ingeniería, comunicaciones, organización y logística tiene hoy un espacio real en el desarrollo económico nacional, siempre apegado a la ley y sin desviar la misión constitucional.

“Emprender exige preparación. Una idea necesita un modelo de negocio, un producto necesita calidad y una inversión necesita cuentas claras”, enfatizó.

El ministro también compartió con los emprendedores en una rueda de negocios organizada bajo el formato de evaluación directa de proyectos. El General en Jefe describió esta dinámica como un espacio de asesoría práctica, filtros claros y alianzas reales para levantar empresas sostenibles que beneficien al país y a la familia militar.



González López fijó tres tareas concretas para esta etapa: formar personal que entienda la tecnología, cruzar capacidades para que cada necesidad encuentre un socio estratégico y medir cada resultado para rendir cuentas. “Que este encuentro nos permita pasar del saludo al acuerdo, del acuerdo al proyecto y del proyecto al resultado”, dijo.

Al finalizar, activó la plataforma de comercio electrónico “Crecer e Innovar”, que permite comprar bajo la modalidad de pago fraccionado.