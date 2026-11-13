Fedecámaras anuncia llegada de empresas alemanas para explorar oportunidades de inversión en el país

El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Felipe Capozzolo, anunció que próximamente llegarán a Venezuela empresas alemanas para explorar oportunidades de inversión.

Tras su participación en el “Día de América Latina”, evento celebrado en la Cámara de Comercio de Hamburgo en Alemania, Capozzolo presentó ante el empresariado alemán las ventajas competitivas de Venezuela, destacando al país como un destino atractivo tanto para el turismo como para la inversión.



“Pudimos mostrarle a las empresas alemanas las bondades de ir a Venezuela y crear oportunidades para los sectores privados de ambos países, pudimos ofrecer un panorama bastante amplio acerca del futuro inmediato en materia de inversión y oportunidades”, expresó el presidente de Fedecámaras a través de sus redes sociales.



En este sentido, Capozzolo enfatizó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos actores de la economía nacional para respaldar esta nueva etapa de cooperación empresarial.



“Estamos seguros de que a partir de esta presentación muchas empresas alemanas estarán interesadas en visitar Venezuela, así que llamamos a todo el sector privado a dar apoyo a estas empresas que se van a acercar a nuestro país con el ánimo de invertir y generar empleo”, finalizó.



