Fedecámaras proyecta llegada de empresas alemanas para explorar oportunidades de negocio e inversión

El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Felipe Capozzolo, anunció a través de sus redes sociales que próximamente llegarán a Venezuela diversas compañías alemanas con el objetivo de evaluar proyectos comerciales y de inversión en distintos sectores productivos.

Capozzolo publicó un video en su cuenta de Instagram, en donde detalla su participación en el evento «Día de América Latina», desarrollado en la sede de la Cámara de Comercio de Hamburgo, en Alemania. Ante los representantes del empresariado germano, el dirigente gremial presentó las ventajas competitivas de Venezuela y promovió al territorio nacional como un destino favorable para el turismo y el capital extranjero.

«Pudimos ofrecer un panorama bastante amplio acerca del futuro inmediato en materia de inversión y oportunidades. Estamos seguros de que a partir de esta presentación muchas empresas alemanas estarán visitando Venezuela», señaló, al mismo tiempo que le pidió a los empresarios nacionales «dar apoyo a estas empresas que se van a acercar a nuestro país con el ánimo de invertir y generar empleo».

Esta actividad forma parte de una gira internacional por cuatro países de Europa, encabezada por los máximos representantes de Fedecámaras y de la Asociación Venezolana de Exportadores (Avex), cuyo propósito central consiste en captar inversiones foráneas hacia Venezuela y posicionar la oferta exportable nacional en los mercados europeos.