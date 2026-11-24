El ministerio de Economía y Finanzas publicó en su portal web el documento titulado “Plan Venezuela Renace», elaborado con cifras oficiales del Banco Central de Venezuela (BCV) y el propio ente, el cual ofrece un diagnóstico detallado del estado económico y social del país al cierre de 2025 y durante 2026.

Entre las cifras macroeconómicas fundamentales destaca que el Producto Interno Bruto (PIB) nominal alcanzó los USD 98,1 mil millones en 2025 (con un PIB per cápita de USD 3.445), representando aún apenas el 36% de su nivel real de 2012, mientras que la inflación de fin de período cerró en 475,3% en 2025 y se ubicó en 534,2% interanual en agosto de 2026.

En el plano humanitario y social, el informe incorpora el impacto de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el 24 de junio de 2026, los cuales dejaron más de 6.000 fallecidos, 18.000 personas sin hogar y daños físicos directos estimados por el Banco Mundial en USD 19,6 mil millones.

En materia fiscal y de endeudamiento, el Ejecutivo transparenta por primera vez en años un desglose exhaustivo de los pasivos del sector público, situando la deuda pública total identificada en USD 237,5 mil millones al cierre de 2025 (equivalente al 242% del PIB), compuesta principalmente por deuda comercial en eurobonos y préstamos bancarios (USD 116,5 mil millones), obligaciones no financieras de PDVSA (USD 67,3 mil millones), laudos arbitrales (USD 26,3 mil millones), deuda bilateral concentrada en China, Rusia y Brasil (USD 23,3 mil millones) y deuda multilateral con el BID y CAF (USD 4,2 mil millones).

En el ámbito presupuestario de 2025, el Gobierno Central registró un superávit primario del 1,3% del PIB (con ingresos de 22,4% y gastos de 21,1%), pero el balance consolidado del sector público no financiero arrojó un déficit de -4,0% del PIB debido al déficit neto de PDVSA (-5,3%), arrastrado por subsidios a los hidrocarburos equivalentes al 5,1% del PIB. Asimismo, se reportan reservas internacionales brutas por USD 12,8 mil millones a julio de 2026 (incluidos USD 4 mil millones en oro en Londres y DEG del FMI) y un nivel de bancarización del 95%, con el 98% de las transacciones realizadas por canales digitales.

Respecto al aparato productivo y las proyecciones a diez años (2026-2036), el texto confirma reservas probadas de más de 300 mil millones de barriles de petróleo y 190 billones de pies cúbicos de gas natural, frente a una producción petrolera de 1,12 millones de barriles diarios en 2025 que el plan proyecta elevar a 2,9 millones de barriles diarios en 2036. Esta expansión se apalanca en la reforma a la Ley de Hidrocarburos de enero de 2026 —que redujo el techo máximo de regalías e impuesto integrado del 45% al 35% e impulsó los Convenios de Participación Productiva (CPP)— y en una inversión de capital proyectada de USD 160 mil millones (USD 85 mil millones de socios privados y USD 75 mil millones de PDVSA), destacando el acuerdo bilateral a 25 años con Estados Unidos y North American Blue Energy Partners (NABEP) sobre 17 campos con 65.000 millones de barriles.

En sectores no petroleros, el documento reporta reservas de 2.300 toneladas métricas de oro (con una producción formal inferior a 10 toneladas en 2025), una capacidad industrial manufacturera utilizada al 52,7%, 3,5 millones de turistas extranjeros en 2025 y una proyección de crecimiento promedio del PIB real del 6,3% anual hasta 2036.

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