Impulsan intercambio productivo entre comunas de Caracas y Aragua

Con el objetivo de transferir capacidades técnicas y replicar modelos exitosos de producción agroalimentaria, el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional realizó un encuentro de trabajo entre voceros de la Comuna Norte de la Venezuela Heroica de Aragua y la Comuna Fe Socialista, ubicada en la parroquia 23 de Enero de Caracas.



El recorrido, encabezado por el ministro Luis Antonio Villegas, buscó sentar las bases para impulsar el desarrollo industrial en las organizaciones de base de la entidad aragüeña, refiere una nota de prensa.

Durante la visita, los equipos evaluaron las áreas del Núcleo de Desarrollo Endógeno, entre ellas la panadería, la planta de Alimento Balanceado para Animales (ABA), las unidades de cría porcina, las granjas avícolas y el centro de desposte de carnes.

El ministro Villegas explicó que la actividad cumple con las directrices de la presidenta Delcy Rodríguez para desarrollar la economía en las regiones. «Llegamos a acuerdos para fortalecer los espacios productivos en las comunas de Aragua. Esta comuna adquirió conocimientos en materia porcina, avícola y elaboración de alimentos para animales», precisó.

Por su parte, el vocero de la comuna de Aragua, César Ramírez, ratificó la disposición de trasladar las herramientas técnicas y de organización hacia su territorio para replicar el modelo de desarrollo endógeno. Con esta agenda, Industrias y Comercio Nacional impulsa intercambio productivo entre comunas de Caracas y Aragua para dinamizar la producción en las bases.



