Impulsan plan estratégico para fortalecer el sector del cemento

El ministro de Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas Ramírez, lideró una reunión de trabajo de alto nivel junto a las autoridades operativas y presidentes de planta de toda la industria cementera del país en aras de impulsar un plan estratégico que permita consolidar el proceso productivo de este sector económico.

El encuentro, desarrollado en el marco del Plan Venezuela Renace, se constituyó como un espacio de articulación orientada a revisar de manera exhaustiva el rendimiento, verificar los niveles de producción y sincronizar las metas de abastecimiento destinadas a los proyectos clave del Estado y el mercado nacional.

Durante la jornada técnica, las autoridades ministeriales y los directivos industriales repasaron los esquemas de trabajo para optimizar la operatividad de las plantas procesadoras, garantizar el suministro de insumos y fortalecer las cadenas de distribución a nivel territorial.

El ministro Villegas destacó la trascendencia de consolidar un seguimiento continuo sobre las capacidades instaladas, asegurando que el sector cementero representa uno de los motores vitales para sostener la edificación de soluciones habitacionales, la vialidad y la infraestructura pública prioritaria en todo el país.

Con la concreción de esta mesa de articulación, el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional reafirma el rol determinante de la fuerza trabajadora del rubro cementero en el esquema de soberanía productiva, alineando los esfuerzos de las plantas estatales y mixtas con los objetivos trazados en la planificación económica del Ejecutivo.