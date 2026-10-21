Juan Arias destaca crecimiento de aplicaciones para comprar ahora y pagar después

El economista Juan Arias destacó este martes el crecimiento alcanzado en el país por las aplicaciones que permiten a la población «comprar ahora y pagar después», un crédito que está funcionando en la mayoría de negocios.

Durante una entrevista a Venezolana de Televisión (VTV), hizo referencia al impacto que han tenido estas aplicaciones, que han venido acompañando a los venezolanos al permitirles cubrir varias necesidades.

«Debemos reconocer que hay unos empresarios, unos emprendedores que fueron brillantes, que son los creadores de estas plataformas, y que han estado atendiendo una necesidad del venezolano, de todos», resaltó.

Explicó que la población ha utilizado estas herramientas para comprar desde un medicamento hasta un automóvil. «Hay muchos venezolanos que el poder adquisitivo es muy limitado y, en un determinado momento, tienen que comprar un medicamento y lo han resuelto por esta vía», acotó.

«Un crédito que ha estado funcionando en casi todos los negocios. La manera como esta tecnología se ha posicionado en el mercado no merece otra cosa más que reconocimiento», aseguró.

Crecimiento de la economía digital en la región

Arias también destacó que la economía digital ha crecido en América Latina y que Venezuela es uno de los países que «puntea ese crecimiento».

Con respecto a la plataforma blockchain, comentó que «hay una enorme masa de dinero que se maneja por allí de operaciones internacionales. Es mucho más económico hacer transferencias de un país a otro usando esta plataforma, la plataforma blockchain, que lo que llaman el sistema financiero tradicional».

«Por la vía de las criptomonedas, las comisiones son mínimas y es instantáneo. Todas estas cosas están basadas en la confianza y en plataformas tecnológicas confiables. Tenemos que apostarle a que la gente tenga acceso a un celular inteligente, que sea económico pero útil, que le sirva para usar estas herramientas; un sistema eléctrico robusto y que las redes de internet funcionen», precisó.

Asimismo, consideró que «vamos encaminados», atendiendo los nudos críticos de esta economía robusta que continúa creciendo.

Inversión en la bolsa de valores

El economista también invitó a los venezolanos a invertir en la bolsa de valores, poniendo de ejemplo que en otros países, como Estados Unidos, las personas tienen acciones. «Forma parte de una cultura que ya está posicionada. Creo que el mercado bursátil en Venezuela es usado muy poco y tiene un potencial tremendo», declaró.

«Creo que los venezolanos hoy estamos más ganados que ayer; me refiero a años atrás. Los venezolanos hemos mostrado muy poco interés por el sector bursátil», añadió y reiteró que todos pueden acceder a la bolsa de valores.