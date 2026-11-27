El expresidente de Conindustria, Luigi Pisella, ofreció a Últimas Noticias una evaluación detallada sobre la situación actual del sector industrial en Venezuela y sus perspectivas en el marco del Plan Económico Venezuela Renace. Pisella, quien ha sido un actor activo en las mesas de trabajo con el gobierno nacional, reconoció avances importantes, pero advirtió que aún quedan desafíos sustanciales por superar.

Para explicar la situación, Pisella puso un ejemplo: “durante siete años consecutivos, perdimos 76 kilogramos de peso, como yo lo llamo”, refiriéndose a la profunda contracción económica. Sin embargo, destacó que “esa caída se detiene en el año 2021” y que desde entonces la industria venezolana ha mostrado sendas señales de recuperación. En 2021, recordó, la utilización de la capacidad instalada en el sector industrial privado estaba en apenas “19%,” mientras que en el último trimestre publicado, “el promedio está alrededor del 51.9%.”

A pesar de esta mejora, Pisella advirtió que “para que una utilización en la capacidad instalada cubra tus gastos y tenga un buen punto de equilibrio, debería estar en el orden del 60%,” y que la meta ideal para los países es trabajar en torno al 80%.

Retos en trámites, financiamiento y servicios públicos

Entre los principales obstáculos para continuar el crecimiento mencionó la “simplificación de muchos trámites,” la reducción de “excesivos tributos fiscales y parafiscales,” así como la necesidad urgente de “financiamiento.” Esos a su juicio, son tres factores importantes que aún afectan al desarrollo del sector, aunque reconoce que ya se iniciaron los procesos de simplificación de muchos trámites. Pisella explicó que la cartera de crédito actual representa solo “alrededor de 4% del PIB,” mientras que para satisfacer la economía se requeriría “un 14-15% del PIB.”

«Es decir, estaríamos hablando de unos 15.000 millones de dólares para que drene a la economía en general. No solo al sector privado, sino también a las personas naturales».

El sector eléctrico fue señalado como otro desafío clave. Aunque “el tema no nos detiene,” las pequeñas empresas sufren porque “tienen que autogenerarse su energía” y “no tienen la capacidad de tener los equipos que requieren para autogenerarse su energía,” lo que encarece su operación.

Proteger la industria nacional y fomentar la competencia

Pisella destacó que todavía hay preferencias arancelarias con muchos productos importados que vienen al país. «Por ejemplo, actualmente un producto terminado de calzado y confección paga el 22%, cuando históricamente pagaron un 35%. Es decir, allí hay que hacer un esfuerzo para que se regrese el 35% con el objetivo de lograr un poco más de competitividad. No hablo de protección de la industria, hablo de defensa de la industria nacional», destacó. Asimismo, hizo mención al proceso de compras del Estado, las cuales reconoce se han venido aumentando progresivamente.

«Tenemos que seguir avanzando en ese norte, sustituyendo importación por producción nacional, mejorando la eficiencia para posteriormente dedicarnos a lo que es la exportación una vez se satisfaga la demanda nacional», dijo.

Recuperación salarial y reforma laboral

Respecto al ingreso de los trabajadores, el expresidente de Conindustria aseguró que “a medida que se vaya recuperando la producción y la productividad, se ha venido aumentando el ingreso de los trabajadores.” No obstante, reconoció que el sector no está satisfecho con lo que es la remuneración mínima, «pero vamos creciendo.”

En cuanto a la legislación laboral, destacó la importancia de reformar el cálculo de las prestaciones sociales, porque “la retroactividad como está planteada con inflación y trabajadores que tienen más de 5 o 7 años, ese pasivo no existe ni en el Estado ni en las empresas privadas.” Esta reforma permitiría “que los trabajadores sepan con certeza cuáles son sus prestaciones sociales,” tema que actualmente está en mesa de negociación.

Déficit fiscal y tamaño del Estado

Pisella calificó al Estado venezolano como “sobredimensionado,” con una masa laboral pública que “se lleva la mitad de los ingresos del Estado.” En ese sentido, afirmó que “equilibrar ese déficit fiscal requiere, en primer lugar, mayores ingresos que vienen por la vida del petróleo, también una mayor recaudación a nivel de las empresas privadas, pero no por aumento de tributos, sino por ampliar la base de contribuyentes.”

Una estrategia importante señalada por Pisella es la reducción estratégica del tamaño del Estado, transfiriendo empresas públicas con baja capacidad operativa al sector privado para mejorar la eficiencia y liberar recursos para áreas como educación y seguridad.

Contexto de la deuda y oportunidades para la industria

Respecto a la deuda pública, Pisella indicó que “la deuda está alrededor de 237 mil millones de dólares, impagable para el tamaño del Estado hoy.” Sin embargo, valoró positivamente que esta cifra haya sido publicada como “el primer paso para entregar confianza,” lo que permitirá “planificar sobre bases ciertas.”

Mirando al futuro, consideró que “va a haber crecimiento general” en varios sectores, incluyendo petrolero, construcción, turismo y manufactura, pero advirtió que será “gradual” y dependerá de “concretar expectativas” aún no materializadas en inversiones efectivas.

Pisella, quien también es el representante del sector privado en la Comisión para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos, destacó que la entrada o reducción de sanciones internacionales representa una oportunidad valiosa: “no tener sanciones nos abre nuevamente una puerta para lograr inversiones y desarrollo,” aunque reconoció que “todavía hay muchas restricciones por superar.”

El representante gremial concluyó que “estamos en el mejor momento del país, pero hay que concretar las expectativas y priorizar la parte económica, esa es la inspiración de todos.” Con una combinación de crecimiento en la producción, diálogo con el gobierno, y reformas estructurales, Pisella es optimista, pero cauteloso, sobre la recuperación industrial y la economía venezolana en los próximos años.