Maniglia: Seniat avanza en la modernización tributaria a través del modelo «MODA»

En el marco del proceso de transformación del sistema tributario nacional, el representante del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Román Maniglia, durante su participación en el Congreso de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes y Afines (Cavececo) expuso los avances alcanzados por la institución mediante la aplicación de la tecnología y el diálogo con el sector privado.

Maniglia explicó que la institución viene implementando el modelo denominado «MODA», el cual abarca «la modernización, la digitalización y la automatización» de los procesos tributarios. Según indicó, este enfoque busca prescindir de la presencia física de los fiscales en los establecimientos: «a través de la tecnología ya no hace falta un fiscal en el sitio, ya no hace falta la fiscalización física».

Cabe destacar que Maniglia insistió durante toda su exposición en que estos procesos van dirigidos hacia la eliminación de la presencia física de los fiscales del organismo, asegurando incluso que la temporada decembrina que comienza este último trimestre del año, «no habrá fiscalización en la calle porque será una temporada de crecimiento económico, pero eso sí, -advirtió al empresariado presente- con los libros claros y transparencia, porque para ello quitamos las barreras que les van a permitir la formalización. Por ello estamos trabajando en un nuevo modelo de cultura tribiutaria. Buscamos la tranquilidad. No quiero que este Seniat sea punitivo, sino que ayude al contribuyente. Queremos crecer a través del crecimiento económico y no por las multas No queremos perseguir a nadie. Queremos confiar en ustedes al momento de declarar ventas. Es un nuevo modelo de cultura tributaria», insistió.

Asimismo, destacó que el nuevo esquema se ha construido a partir del diálogo directo con los distintos sectores económicos. «Nosotros hemos empezado este nuevo inicio en el SENIAT reuniéndonos con las diferentes cámaras a nivel nacional (…) escuchando, entendiendo y empatizando la necesidad de un nuevo país que hoy renace», afirmó.

Entre las medidas y reformas concretas aplicadas en los últimos meses, el vocero resaltó:

Eliminación de la cartelera tributaria en físico: Se avanzó en la eliminación de la obligación de exhibir carteleras impresas en los comercios. Sobre esta medida, indicó: «vamos a sacar la providencia para eliminar la cartelera, porque la información ya la tenemos y eso es en base a la tecnología».

Se avanzó en la eliminación de la obligación de exhibir carteleras impresas en los comercios. Sobre esta medida, indicó: «vamos a sacar la providencia para eliminar la cartelera, porque la información ya la tenemos y eso es en base a la tecnología». Flexibilización en el uso de máquinas fiscales: Se eliminó la obligatoriedad de la máquina fiscal y la homologación de sistemas. Al respecto, señaló que el propósito es «que el contribuyente, ustedes comerciantes, elijan su método de facturación, que no sea obligatorio», con el fin de reducir costos de inversión y mantenimiento.

Se eliminó la obligatoriedad de la máquina fiscal y la homologación de sistemas. Al respecto, señaló que el propósito es «que el contribuyente, ustedes comerciantes, elijan su método de facturación, que no sea obligatorio», con el fin de reducir costos de inversión y mantenimiento. Simplificación de trámites aduaneros: Explicó la reducción de exigencias documentales en los procesos de despacho aduanero para optimizar tiempos y costos. «Son simplificación de trámites que al final se traducen en costos o menor costo para la importación», puntualizó.

Explicó la reducción de exigencias documentales en los procesos de despacho aduanero para optimizar tiempos y costos. «Son simplificación de trámites que al final se traducen en costos o menor costo para la importación», puntualizó. Ajuste en la clasificación de Sujetos Pasivos Especiales: Detalló los nuevos umbrales para la categoría de contribuyente especial. «Hoy para ser usted un contribuyente especial tiene que facturar más de 50.000 euros mensuales, lo que son unos 600.000 euros anuales», precisando además que «más de 100.000 empresas pasaron de contribuyente especial a contribuyente no especial».

Finalmente, Maniglia enfatizó que estos cambios apuntan a construir un Estado «más eficiente, más transparente y más ágil», buscando que la simplificación de trámites genere «más utilidad para el comerciante y mejor crecimiento económico».