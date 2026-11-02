Marca País y la Gobernación de Anzoátegui impulsan plan para la proyección económica de la entidad

El Instituto Marca País desplegó un plan de trabajo junto a la Gobernación, alcaldías y el sector privado del estado Anzoátegui para dinamizar la economía regional.

Durante la Cumbre de Reactivación Económica e Innovación Anzoátegui 2026, efectuada en el Hotel Maremares, la presidenta del organismo, Andreína Tarazón Bolívar, presentó los ejes de la estrategia, además sostuvo que la proyección internacional se fundamenta en la coherencia reputacional y el fortalecimiento de la marca territorial.

En las mesas de trabajo con autoridades y gremios, Tarazón Bolívar precisó que la propuesta combina la difusión promocional con el desarrollo de programas que garanticen la experiencia real del visitante.

La planificación contempla la elaboración de contenidos bilingües y la inclusión de rubros locales en la Galería Marca País 2026. Esta vitrina permanecerá activa en puertos, aeropuertos y sedes diplomáticas para respaldar la oferta exportable de la entidad.

De igual forma, la propuesta técnica abarca la ejecución de la estrategia 5×5 en el sector hotelero, gastronómico y de esparcimiento nocturno. Este esquema busca vincular la red turística de la región con la producción de la zona bajo la certificación de Indicación Geográfica Protegida. La iniciativa procura asegurar parámetros estéticos y de calidad en la atención a inversionistas y visitantes.

Respaldo regional y articulación gremial

Por su parte, el gobernador Luis Marcano ratificó el apoyo del Ejecutivo regional a las acciones orientadas a posicionar la capacidad productiva del estado. El mandatario señaló que en la entidad avanzan proyectos concretos en los seis ejes económicos territoriales para respaldar la promoción en el exterior.

A la actividad asistieron además la directora general de la Alcaldía de Barcelona, Marcia Moreno, y los alcaldes de los municipios Independencia y Guanta.

Mientras que la representación del sector empresarial, integrada por Fedecámaras Anzoátegui y las cámaras de Turismo, Hotelera y Gastronómica, acordó asumir los criterios de calidad en los servicios locales.

Al cierre de las sesiones, los asistentes establecieron el diseño de nuevas herramientas de difusión para mantener el seguimiento de la agenda comercial de Anzoátegui.