Ministerio de Economía y BCV suscriben acuerdo de políticas económicas 2027

El Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas (Mppef), y el Banco Central de Venezuela (BCV) oficializaron la suscripción del Acuerdo Anual de Políticas Económicas para el ejercicio fiscal 2027.

La rúbrica del documento estuvo a cargo de la ministra Anabel Pereira y del presidente del ente emisor, Luis Pérez, respaldados por la autorización del Directorio de la institución durante la sesión ordinaria número 5539 efectuada el pasado 22 de octubre de 2026.

El instrumento jurídico se fundamenta en las atribuciones contempladas en la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y la Ley del Banco Central de Venezuela. Su propósito central radica en estrechar la coordinación operativa entre las autoridades financieras y monetarias del Estado.

Este acuerdo se consolida como un pilar estratégico para garantizar la estabilidad macroeconómica y el desarrollo nacional.

Entre sus metas prioritarias destaca la ejecución de acciones orientadas a impulsar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado entre el 6 % y el 10 % anual, sostener la tendencia hacia la desaceleración de precios en el mediano plazo y concretar una tasa inflacionaria de dos dígitos para el año 2027.