Ministro de Comercio asegura que Venezuela cuenta con pleno abastecimiento

El ministro de Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas, y representantes gremiales evaluaron las capacidades operativas y logísticas del sector comercial, agroindustria y redes de distribución, garantizando los canales de comercialización y el inventario para cubrir la demanda durante el cierre del año 2026.

​En este sentido, el ministro informó que la industria alcanza sus niveles máximos de operatividad para resguardar la soberanía alimentaria de la población.

“Hoy podemos decir que tenemos pleno abastecimiento gracias a nuestros productores primarios, a una agroindustria poderosa y a un sector comercio que viene creciendo todos los días”, afirmó tras una mesa de trabajo efectuada en la sede de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), en Caracas.

En este sentido, el presidente de Cavidea, Juvenal Arveláez, exhortó al pueblo a confiar en el abastecimiento pleno de los supermercados durante la temporada: “Los venezolanos pueden estar seguros de que pueden escoger los alimentos de su preferencia. Este apoyo por parte del Gobierno es muy importante”.

​Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (Ansa), Italo Atencio, aseguró la disponibilidad continua de mercancía y la producción de alimentos para las festividades.

​Esta articulación con el sector privado es un mecanismo de monitoreo permanente sobre las cadenas de suministro y distribución, con el fin de mantener el acceso a los bienes esenciales. l