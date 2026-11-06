Nueva era de negocios” reunirá en Caracas a grandes marcas y líderes de inversión

El próximo jueves 12 de noviembre, Caracas albergará el encuentro empresarial internacional «Estados Unidos y Venezuela: Nueva era de negocios», un evento diseñado para impulsar las oportunidades comerciales y de inversión bilateral entre ambas naciones.

La jornada, pautada desde las 8:00 am hasta las 2:00 pm en el Hotel Marriott, está organizada de forma conjunta por Negocios USA, Front Consulting Group, FranNet y Mercadeo Positivo. El foro busca conectar a grandes marcas estadounidenses favorables o presentes en el mercado venezolano con compañías nacionales en planes de expansión hacia Estados Unidos, integrando además a asesores legales, financieros, migratorios y fondos de inversión.

Jesús Aveledo, CEO de Negocios USA, señaló que existen oportunidades reales en ambas direcciones y que la meta es tender un puente práctico y seguro para los inversionistas. Por su parte, Alfonso Riera, CEO de Front Consulting Group, enfatizó que el sector privado cuenta con la visión y el músculo necesarios para liderar esta nueva etapa comercial, pasando de la expectativa a la estrategia.

El evento contará con la participación de destacados ponentes de liderazgo del gremial y económico, tales como Amarú Liendo (presidente de Venamcham), Adán Celis (expresidente de Fedecámaras) y el economista Leonardo Buniak, junto a especialistas en finanzas, banca y asesoría legal como Pedro Urdaneta, Gustavo Muci, Oscar De Lima, Morella Salazar Dager, Ronald y Christian Monahan, y Mark Rousso.. Asimismo, se darán cita marcas y organizaciones de referencia como McDonald’s, KFC, Century 21, Western Union, Cashea, Molanca y Maploca.

Los interesados ​​en obtener mayor información o gestionar su registro pueden acceder al portal oficial de los organizadores en negociosconusa.com o comunicarse a través del correo electrónico de la firma organizadora.