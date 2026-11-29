Los países integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y las naciones productoras externas al bloque ratificaron su compromiso con la estabilidad del mercado energético global tras celebrar este domingo 29 de noviembre su 42ª Reunión Ministerial por videoconferencia.

Mediante un comunicado oficial, las delegaciones reafirmaron el Marco de la Declaración de Cooperación suscrito originalmente el 10 de diciembre de 2016 y acordaron convocar su próxima plenaria ministerial para el 6 de junio de 2027.

Las naciones participantes confirmaron el mandato del Comité Ministerial Conjunto de Seguimiento (Cmjs) para supervisar periódicamente las condiciones del mercado mundial de hidrocarburos y el cumplimiento de los niveles de bombeo, con apoyo técnico de la Secretaría de la Opep.

Este órgano celebrará sesiones ordinarias cada dos meses y mantendrá la facultad de convocar encuentros extraordinarios o solicitar una Reunión Ministerial en cualquier momento según la evolución del entorno energético.

En materia de planificación productiva, la alianza respaldó los resultados de la evaluación sobre la Capacidad Máxima de Producción Sostenible (CMS) como referencia para fijar las bases de producción correspondientes al año 2027.

No obstante, el comunicado precisó que algunas naciones solicitaron deliberaciones adicionales junto a los consultores independientes, proceso técnico que deberá concluir a finales de marzo de 2027.

Ante las condiciones actuales del mercado y los factores de incertidumbre global, los países productores decidieron mantener las consultas permanentes y evaluar el comportamiento de la oferta y la demanda mediante los mecanismos vigentes.

La decisión definitiva sobre los niveles de producción requeridos para el siguiente ciclo se adoptará en la 43ª Reunión Ministerial del 6 de junio de 2027, o en una fecha previa si las circunstancias del mercado así lo ameritan.

Finalmente, los ministros aprobaron el Calendario de la Carta de Cooperación (CdC) 2027 elaborado por la Secretaría de la Opep, el cual entrará en vigencia en enero próximo e incorpora estudios técnicos seleccionados para consolidar los objetivos estratégicos del acuerdo energético internacional.