Pdvsa fortalece capacidad industrial para el desarrollo nacional

El presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón, afirmó que el desarrollo de la industria energética trascendió la producción de hidrocarburos para consolidarse como el motor fundamental en la dinamización de la economía nacional, el impulso a la actividad comercial y la generación de nuevas oportunidades para la población.

A través de sus redes sociales, el titular de la estatal petrolera destacó que “el desarrollo de nuestra industria energética va más allá de la producción de hidrocarburos”.

Agregó que las inversiones ejecutadas y las alianzas estratégicas suscritas en el sector permiten fortalecer de manera integral las cadenas productivas de la nación, poniendo en valor el talento, la disciplina y el compromiso de la clase trabajadora petrolera.

En ese contexto, Obregón ratificó que la principal empresa del país mantiene un avance sostenido en la recuperación y consolidación de su capacidad operativa, bajo la premisa de que cada logro alcanzado dentro del plan de reestructuración industrial debe traducirse en bienestar concreto para las familias venezolanas.

Finalmente, la máxima autoridad de la industria sostuvo que la responsabilidad institucional se enfoca en transformar la capacidad energética soberana en desarrollo económico duradero, contribuyendo a la edificación de un modelo productivo próspero y orientado al beneficio social del país.

“Nuestro compromiso es transformar el potencial energético del país en desarrollo económico y social, contribuyendo a la construcción de una Venezuela próspera, productiva y que renace para la felicidad social de su pueblo”-concluyó.