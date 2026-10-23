Pdvsa y Nabep fortalecen alianza estratégica en el Zulia

En el marco de la alianza estratégica entre Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep) y el Gobierno de los Estados Unidos, autoridades del sector energético realizaron este viernes una inspección técnica a las instalaciones operativas en el estado Zulia, constatando significativos avances en la recuperación de la infraestructura y el incremento de la producción de hidrocarburos.

La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, encabezó el encuentro de seguimiento e inspección a los avances de los proyectos petroleros y gasíferos desarrollados en el marco de los acuerdos binacionales con los Estados Unidos de América.

La actividad se llevó a cabo mediante una transmisión vía satélite con la Macoya B de la empresa mixta PetroZamora, ubicada en la Costa Oriental del Lago en el estado Zulia, con el objetivo de verificar sobre el terreno los progresos operativos en la producción energética nacional.

Durante el recorrido por el Muelle Bachaquero 1 y la macolla Víctor 84, se verificó la operación de 11 pozos que actualmente producen 1.500 barriles diarios al salir de un ciclo de inyección de vapor. Asimismo, las autoridades inspeccionaron el módulo de compresión Bachaquero Lago 2 y evaluaron los avances en las instalaciones de Bachaquero 3 y Ceuta 4, las cuales se espera incorporar en los próximos cuatro meses a la producción del proyecto PetroZamora.

El vicepresidente de Exploración y Producción de PDVSA, Eduardo Pinto, destacó que la gestión impulsada ha permitido afianzar la producción de PetroZamora, pasando de unos 30.000 barriles iniciales a superar los 100.000 barriles diarios, proyectando alcanzar los 120.000 barriles para el cierre del año.

«Hoy estamos cerrando con 1.252.000 barriles a nivel nacional, lo que representa la cifra más alta que hemos registrado en los últimos siete u ocho años», afirmó Pinto, subrayando el esfuerzo conjunto entre la fuerza laboral de Pdvsa y los operadores de Nabep.

Por su parte, la vocería técnica confirmó que la división Occidente alcanzó una cifra récord de 382.500 barriles diarios. Se prevé que para el próximo año lleguen al país tres plantas compresoras de gas que permitirán reactivar pozos e incrementar la producción en aproximadamente 150.000 barriles adicionales en la región zuliana.

Aprovechamiento integral del gas y exportación

Como parte del plan de desarrollo para la cadena de hidrocarburos, se anunció que con la incorporación de estas tres nuevas plantas de compresión y las cinco que operan actualmente, se reactivará el próximo año la extracción de líquidos de gas y el fraccionamiento en el estado Zulia.

Esta iniciativa permitirá aprovechar el potencial del gas asociado a los pozos en activación —el cual presenta una riqueza de 3 a 5 GPM (galones por mil pies cúbicos)— con miras a la exportación de líquidos y la agregación de valor a la oferta energética venezolana.

Durante la jornada, la mandataria nacional estuvo acompañada por el encargado de negocios y embajador de los Estados Unidos, John Barrett; un representante de la empresa estadounidense NABEP; la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira Fernández; así como por el presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Héctor Obregón Pérez.

En el encuentro, se evaluó el impacto positivo de los 17 acuerdos suscritos el pasado mes de agosto entre la estatal PDVSA y la empresa NABEP, socio estratégico estadounidense, de los cuales ocho corresponden a campos verdes, lo que consolida un marco de cooperación, destacando el esfuerzo conjunto de ambos gobiernos para concretar este acuerdo, el cual aseguró que traerá beneficios tanto para el pueblo venezolano como para el estadounidense.

“Estos 17 acuerdos que buscan drenar 65 mil millones de barriles de las reservas de Venezuela. Un acuerdo realmente histórico. de esos 17 acuerdos, 8 son campos verdes (…) ha sido histórico por el impacto que va a tener tanto para Venezuela como para los Estados Unidos en seguridad energética y en producción”. recalcó.

La presidenta Delcy Rodríguez también enfatizó el impacto que tendrán estos contratos a nivel regional, especialmente en el estado Zulia, donde se proyecta un incremento del 800% en la flota náutica operativa, pasando de 100 a más de 900 embarcaciones.. Asimismo, señaló que este reactivamiento dinamizará progresivamente el empleo en sectores clave como el metalmecánico, industrial, transporte, alimentos y hotelería, impulsando finalmente las cuentas públicas e ingresos de los trabajadores.

Por su parte, el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, calificó de «impresionante» el trabajo que ya se está haciendo a partir de los 17 acuerdos petrolero. «Estamos superorgullosos de estar aquí con ustedes. Está cambiando el escenario de energía, no solamente en Venezuela, pero claro que sí, para nosotros en los Estados Unidos. Es un gran socio, un gran acuerdo y estamos muy entusiasmados y muy impresionados con todo el desempeño», expresó.

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