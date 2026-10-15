Pescadores fortalecen producción con planes de financiamiento y sostenibilidad

El representante de la Unión Nacional de Pescadores y Acuicultores (Unpa) por el estado Aragua, Julio Moreno, destacó el esfuerzo coordinado de 1.728 comunidades pesqueras en el país para impulsar la producción y fortalecer la seguridad alimentaria.

Durante una entrevista a Venezolana de Televisión (VTV), abordó el impacto positivo del plan especial de financiamiento y la puesta en marcha del Fondo Rotatorio 50/50, recursos aprobados por el Gobierno nacional en el marco del Día del Pescador y Acuicultor Artesanal.

«A través de asambleas directas en cada una de las comunidades, priorizamos a los pescadores que requieren equipamiento para salir a faena. Este sistema contempla el retorno de la inversión para beneficiar progresivamente a otras comunidades, permitiendo la modernización de la flota pesquera y la adquisición de insumos esenciales», precisó.

Hizo referencia a la creación de un plan de suministro de combustible en varios estados para asegurar un uso racional que garantice la continuidad ininterrumpida de las jornadas de pesca.

Además, reafirmó el compromiso y trabajo de los productores, pescadores y acuicultores en el Plan Venezuela Come Pescado, junto con instituciones del país, para garantizar la producción y distribución segura de la proteína marina.

«Esto con el compromiso que asumen cada una de las comunidades pesqueras con que su producto vaya a cumplir con los roles que van a los mercados de sal de valor abierto, las ferias del campo soberano, la feria del cardumen, las ferias del pescado (…) Ese plan tiene que ver con esto para garantizar que tengamos los suficientes recursos para poder cumplir con todas las metas y proyectos que tiene tanto el Gobierno nacional como la dirección de alimentación de cada uno de los estados», acotó.

Asimismo, resaltó que hay 30.128 mujeres registradas a través de los Consejos de Pescadores, Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras (Conppa), espacio en el que se le da «un rol protagónico» a la mujer y madre trabajadora en las diferentes áreas productivas del sector acuícola.

Por otra parte, habló sobre la colaboración con el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y otros convenios con universidades públicas con el propósito de impulsar los nuevos talentos para su ingreso en «carreras técnicas y formación de artes de equipos de pesca, elaboración y reparación de motores, carpintería y diferentes rubros del área de la pesca».