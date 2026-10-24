Alvorada Oil & Gas y Dinatel Group instalan la primera unidad de bombeo petrolero fabricada en Venezuela

Un hito en la industria energética nacional marcaron Alvorada Oil & Gas y Dinatel Group al instalar la primera unidad de bombeo petrolero fabricada en Venezuela, un desarrollo con sello 100 % local diseñado para optimizar la producción de hidrocarburos. Esta innovación tecnológica destaca por disminuir hasta en un 50 % el gasto de electricidad, alcanzar profundidades de 13.000 pies y adaptarse a la extracción de crudos livianos y pesados.

El despliegue operativo comenzó en los yacimientos Boca, Guara y Guico, administrados en conjunto con el Consorcio ACE, y representa el primer paso de un plan progresivo para incorporar nuevos equipos de confección nacional a las operaciones petroleras.

Apuesta por la ingeniería nacional y la competitividad internacional

Al evaluar el alcance del proyecto, el chairman de Alvorada Oil & Gas, Paulo Buzanelli, aseguró «este avance marca un antes y un después para la industria petrolera venezolana. No estamos hablando únicamente de incorporar una nueva tecnología a nuestras operaciones, sino de demostrar que Venezuela tiene el talento, la ingeniería y la capacidad industrial para fabricar equipos petroleros con estándares de calidad y competitividad internacional».

Buzanelli valoró el impacto del sello territorial en los planes corporativos a futuro «que esta unidad lleve el sello 100 % Hecho en Venezuela representa un motivo de orgullo y, sobre todo, una demostración concreta de la confianza y la apuesta de largo plazo del Grupo Alvorada por el desarrollo energético e industrial del país».

Con este paso, la alianza empresarial busca consolidar un modelo de negocio enfocado en la transferencia tecnológica, el reimpulso de la industria metalmecánica y el fortalecimiento del capital humano venezolano en el sector energético.