El sector empresarial venezolano cuenta con la capacidad operativa y la experiencia técnica necesaria para atender los requerimientos de las operadoras internacionales en el oriente del país, afirmó el presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV), capítulo Anzoátegui, Víctor Morales, durante la Expo Venezuela Energética 2026 .

Morales explicó que el evento —que vuelve a celebrarse en la entidad oriental tras 14 años— funciona como una plataforma de encuentro directo para vincular a las compañías nacionales con las empresas extranjeras. «Definitivamente, para nosotros esto es un encuentro, un networking , una manera de conocernos entre nosotros mismos y presentar nuestros servicios o productos que podemos hacer para la industria petrolera», señaló.

Como parte de la dinámica comercial del encuentro, la agenda incorpora los espacios denominados «Café con Energía», una estrategia diseñada para facilitar el acercamiento informal y agilizar las conversaciones de negocios entre los proveedores locales y los representantes de las operadoras que buscan ampliar sus operaciones en la región.

Según indicó el dirigente gremial, la planificación de esta edición comenzó en noviembre del año pasado y logró reunir a la mayoría de los actores de la cadena de valor del sector. «Este tejido nacional que se encuentra aquí en su gran mayoría, en combinación con las transnacionales que han venido a operar, a desarrollar nuestros campos y a mejorar nuestra producción, que es la meta de todos nosotros», destacó.

El vocero resaltó además el impacto económico inmediato de la exposición en la zona norte de Anzoátegui, precisando que la capacidad hotelera alcanzó el 100 % de ocupación desde hace más de un mes y que el sector gastronómico opera al máximo de su demanda,con tiempos de espera de hasta dos horas en los restaurantes locales. Asimismo, apuntó que el montaje de los stands generó empleo temporal continuo durante tres días y noches previas a la apertura.»La industria petrolera la hemos construido nosotros, el contenido nacional, en combinación con las empresas que vienen.Y nosotros estamos listos para poder hacer exactamente lo mismo en esta nueva apertura que estamos recibiendo», destacó Morales.

Demanda de espacios y captación de talento

El representante gremial precisó que la exposición reúne a más de 120 empresas patrocinadoras y más de 150 stands distribuidos en 2.500 metros cuadrados, una superficie que duplicó las proyecciones iniciales hechas hace tres meses y que dejó en lista de espera a cerca de 23 empresas por falta de espacio. Asimismo, detalló que se programaron 24 sesiones de «Café con Energía» durante los tres días del evento, cuya entrada gratuita registró 2.400 inscritos en una sola jornada. «Eso indica que la gente está ávida de conocerse, que está hambrienta de verdad de tener las oportunidades que esta tierra nos ha dado», apuntó Morales, tras subrayar la necesidad de monetizar las reservas de petróleo y gas del país para recuperar los niveles históricos de producción.

Por otra parte, Morales advirtió sobre una brecha generacional en la fuerza laboral del sector, señalando que las empresas cuentan actualmente con trabajadores en torno a los 20 años y mayores de 50, pero enfrentan escasez de profesionales en el rango de 30 a 40 años que migraron del país. Para atender esta demanda futura, varios stands habilitan bolsas de trabajo y mesas de captación de personal, mientras que para la jornada del sábado se organizan visitas guiadas dirigidas a estudiantes universitarios y de quinto año de bachillerato, quienes podrán conocer el equipamiento técnico aportado por Pdvsa para la producción de hidrocarburos. «Estamos aquí y no tengo duda de que esta feria vino para quedarse», afirmó.