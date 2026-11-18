Unidades de respuesta rápida y personal especializado de Petróleos de Venezuela, (PDVSA) lograron controlar y extinguir en su totalidad un incendio registrado la noche de este martes 17 de noviembre, a las 8:30 pm, en las instalaciones de la empresa mixta Petropiar.

De acuerdo con la información oficial emitida por la industria petrolera, el incidente tuvo lugar específicamente en la macrofosa de recepción de aguas provenientes del proceso de deshidratación de crudo, situada en el Centro Operativo Baré, en pleno corazón de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Gracias a la activación inmediata de los protocolos de contingencia y al despliegue oportuno de los recursos necesarios en el sitio, la situación fue neutralizada con rapidez. Las autoridades confirmaron que el evento no dejó personas heridas ni generó impactos negativos sobre los procesos operativos y productivos de la planta.

Investigación técnica

Tras el control de la emergencia, un comité técnico especializado asumirá las riendas de las averiguaciones correspondientes con el propósito de aclarar las causas exactas que originaron el fuego en el área de macrofosas.

Por su parte, PDVSA reiteró su estricto compromiso con la salvaguarda y seguridad de toda su clase obrera, así como con la continuidad operativa de los procesos energéticos al servicio de la nación.