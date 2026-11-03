Delcy Rodríguez: producción petrolera creció un 8,5% en 12 meses

La presidenta Delcy Rodríguez anunció este martes que la producción petrolera en los últimos 12 meses creció un 8,5% y que «al día de hoy el cierre es de 1.251.000 barriles».

Durante un encuentro con el empresariado en el marco del congreso de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) en Caracas, expresó que «la producción petrolera en estos últimos 12 meses creció un 8,5 por ciento; el promedio en el mes de octubre cerró en 1.244.000 barriles, pero al día de hoy el cierre es de 1.251.000 barriles, y estamos hablando de una producción donde aún no se han activado completamente todos los acuerdos suscritos».

«Ahí hay producción del esfuerzo propio de nuestra industria nacional con la participación de acuerdos de la binacional con los Estados Unidos y con participación de otras empresas, pero el impulso mayor va a ser a partir del mes de diciembre», dijo.

Van 80 acuerdos suscritos en el ámbito de hidrocarburos

La mandataria también destacó que se han suscrito 80 acuerdos en materia de hidrocarburos. «En el ámbito de los hidrocarburos, ya hemos suscrito 80 acuerdos; cuando fui a Fedecámaras, eran 61 acuerdos y estaban 44 en negociación. Al día de hoy ya llevamos 80 acuerdos suscritos», indicó.

Aseveró que la Ley Orgánica de Hidrocarburos establece que los sectores industriales y trabajadores del país participen en todos los procesos de inversión internacional que avanzan de forma «muy acelerada».

Además, ratificó que los sectores económicos de Venezuela «van a contar siempre con el apoyo y el acompañamiento del Gobierno nacional», ya que no hay país que se desarrolle como nación «si no es de la mano de sus industriales y de sus trabajadores».

Importación de materia prima para la industria

Rodríguez agregó que, como parte de las políticas acordadas a través del Consejo Nacional de Economía, se está importando más materias primas para la industria, «que se incrementó en un 31 por ciento, pero descendió la importación de alimentos ya procesados. Este descenso fue de un 38,8 por ciento».

«Esa es una política muy clara de sustitución de importaciones y de dar impulso a la producción nacional», acotó.

Creación de más empleo

Con respecto al crecimiento de la inversión petrolera, expresó que uno de los sectores beneficiados será el hotelero, ya que varios inversionistas le han comentado que no tienen dónde quedarse en zonas como El Tigre o en el estado Zulia.

Comentó que es necesario sentarse a conversar con los distintos sectores para conocer su oferta ante este proceso de crecimiento, y recordó que para este miércoles se espera la llegada del primer vuelo de Qatar Airways, que tendrá dos vuelos semanales, dando así «un impulso también al comercio internacional».

También detalló que se prevé la próxima llegada de 8.200 taladros para el sector petrolero, siendo otro impulso que generará «más empleo en contratistas y proveedores».

Explicó que en el estado Zulia hay un incremento en el consumo de combustible porque «hay más actividad económica, hay más empleo. ¿Qué es lo que queremos? Más empleo. Así que esta es la invitación, mi propuesta concreta: vamos a concentrarnos en un plan de cómo acelerar e incrementar la productividad».

«Pido que en cuatro semanas tengamos ese plan, porque con ese plan nosotros nos sentamos con las multilaterales y le decimos ese flujo que está previsto para el sector privado va para estos sectores, pero lo hemos discutido y diseñado con ustedes tomando en cuenta todos estos procesos», recalcó.

Ratificó que hay tareas inmediatas para centrarse, con el objetivo de sentar las bases sólidas de una economía que esté al alcance de los venezolanos.

Asimismo, indicó que los empresarios, el Gobierno y los sindicatos están viendo qué espacios para los consensos laborales, que estén al servicio del crecimiento económico, que se debe traducir en la felicidad del pueblo venezolano.