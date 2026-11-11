Delcy Rodríguez y Lula conversan sobre inversiones en el sector petrolero venezolano

La presidenta Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro este miércoles con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien conversó diversos temas de interés, incluyendo la posibilidad de ampliar las inversiones en el sector petrolero venezolano.

La reunión entre ambos mandatarios se llevó a cabo en Türkiye, al margen de ​la 31.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebra del 9 al 20 de noviembre en la ciudad de Antalya.

De acuerdo con un comunicado publicado por el Gobierno de Brasil, citado por agencias internacionales, Rodríguez y Lula expresaron su disposición de ahondar las discusiones sobre posibles áreas de cooperación.

Además, acordaron que el ministro brasileño de Minas y Energía, Alexandre Silveira, viaje a Venezuela antes de culminar el año para discutir las posibles inversiones en el sector petrolero.

Lula manifestó su interés en reanudar las negociaciones sobre el acuerdo de complementación económica entre los dos países, así como tratar otros puntos de interés mutuo.

Fortalecimiento de relaciones bilaterales

A través de sus cuentas en redes sociales, la presidenta Rodríguez calificó como «fructífero» el encuentro que mantuvo con su homólogo brasileño, propicio para ratificar la voluntad de fortalecer las relaciones bilaterales.

«Sostuve un fructífero encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el que reafirmamos nuestra voluntad de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales y avanzar en una agenda de cooperación en distintos ámbitos de interés común», detalló.

Rodríguez acotó que fue acordada la revisión de «nuestros acuerdos comerciales y exploramos nuevas oportunidades para dinamizar el intercambio económico, impulsar las inversiones y profundizar los lazos de amistad y cooperación entre Venezuela y Brasil, en beneficio de nuestros pueblos».

Previamente, la jefa de Estado fue recibida en Antalya por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y por su par de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan.