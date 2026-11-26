Las compañías energéticas europeas Eni y Repsol acordaron invertir de manera conjunta 2.000 millones de dólares durante los próximos cinco años en sus empresas mixtas con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Según establece el Plan Venezuela Renace, la italiana Eni y la española Repsol pactaron duplicar la producción de gas y petróleo costa afuera en el campo Cardón IV, ubicado en el Golfo de Venezuela.

Aunque ambas corporaciones aún no han divulgado planes financieros detallados sobre estos desembolsos en el país, ya ejecutan acciones operativas para incrementar la extracción de hidrocarburos, según información reseñada por Reuters.

Acuerdos operativos y expansión en Petroquiriquire

En el sector gasífero, Eni y Repsol poseen cada una la mitad de la empresa conjunta y mantienen alianzas con Pdvsa en distintos proyectos petroleros dentro del territorio nacional.

El documento oficial de 97 páginas precisa los compromisos previos de la petrolera española: “Repsol firmó en abril un acuerdo con el Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos y Pdvsa para incrementar la producción petrolera en la empresa mixta Petroquiriquire y fortalecer su marco operativo en el país”.