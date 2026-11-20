La compañía canadiense Ensign Energy, segundo operador de plataformas de perforación de ese país, aumentará su flota en Venezuela de dos a 15 equipos durante los próximos dos años, según informó su director ejecutivo, Bob Geddes, a la agencia Reuters.

El directivo explicó este jueves que la empresa trasladó desde la Cuenca Pérmica, en EEUU, una tercera plataforma modelo ADR-1500 que comenzará a operar antes de finalizar el año. Además, un cuarto equipo de perforación viaja actualmente hacia territorio venezolano desde Australia.

“Vamos a seguir aumentando la producción. Cada tres meses, añadiremos otra plataforma petrolífera. Nuestro objetivo es llegar a 15 plataformas en los próximos dos años”, declaró Geddes durante la entrevista.

Operatividad en la Faja y demanda de equipos

Ensign registra 25 años de trayectoria en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde hasta enero pasado mantenía dos plataformas contratadas por Chevron. Tras las medidas de Washington para reactivar el sector energético venezolano, la petrolera estadounidense prevé duplicar sus equipos activos dentro de un plan quinquenal.

De acuerdo con Geddes, la expansión de la firma canadiense contempla tres plataformas adicionales para Chevron y otras diez que negocia con distintos clientes. Para cubrir este incremento, la compañía recertificará y adaptará equipos provenientes de la Cuenca Pérmica, mercado donde posee una participación de 10%, sumada al 22% que controla en Canadá.

El ejecutivo señaló que la reactivación del mercado venezolano presionará la disponibilidad de maquinaria en Norteamérica y elevará las tarifas de alquiler de los taladros. “A los operadores les decimos: si quieren poner este equipo a trabajar, este es el precio”, sostuvo el vocero.

Respecto al talento humano, Geddes apuntó que la apertura petrolera genera demanda sobre la mano de obra local, aunque Ensign cuenta con una base de personal establecida en el país. Aparte de Norteamérica y Venezuela, la empresa mantiene operaciones de perforación en Argentina, Australia y Oriente Medio, detalló Reuters.